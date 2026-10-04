Cu animalul la birou. 63% dintre români şi-ar schimba jobul pentru un loc pet-friendly

Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie. Şi tot atâţia şi-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. E o realitate pe care tot mai multe companii private o înţeleg. Dar şi câteva instituţii publice din România. La Consiliul Judeţean Sibiu, "Ziua Mondială a Animalelor" a fost sărbătorită la serviciu, alături de căţelul, pisica sau iepurele din familie. Angajaţii au fost numai zâmbete. Iar atmosfera, mai destinsă ca oricând.

Egg are numai surprize. La biroul stăpânei, pomeranianul a adus multă energie, deşi, cu greu i-au făcut faţă până la final. Un lucru e cert: Egg a furat inimile tuturor. Şi i-a luminat ziua stăpânei.

"M-am bucurat că am avut posibilitatea să o aduc cu mine la serviciu. E foarte frumoasă senzaţia şi bucuria să o ai lângă tine. e foarte frumoasă senzaţia şi bucuria să o ai lângă tine", a declarat stăpâna căţeluşei.

Coco, în schimb, ar fi preferat mai degrabă un pic de odihnă. La ea acasă, desigur.

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"Vai ce frumoasă eşti! Seamănă cu stăpâna", a spus o angajată.

Nici complimentele n-au impresionat-o.

"Ar fi de bun augur o dată pe an să zicem să fie o zi mai aparte la birou, ca şi şcoala altfel, să avem şi serviciul altfel", e de părere o angajată.

Concluzia tuturor a fost una sigură.

"O zi foarte faină astăzi, simţim cu toţi că s-a detensionat atmosfera şi parcă suntem toţi mai luminoşi şi mai zâmbitori odată cu prezenţa micilor vietăţi ale colegilor", a mai spus o angajată.

Un studiu recent a arătat că 87% dintre angajații din România cred că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou. 47% ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale. Iar 63% şi-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly.