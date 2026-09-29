Ne-am obişnuit atât de mult cu cumpărăturile online, încât nici nu mai trebuie să ieşim din casă ca să ne golim portofelul. Comoditatea ascunde, tocmai această capcană. Când plata durează numai câteva secunde şi nu vezi cum se duc banii, este mult mai uşor să cumperi ceva de care nu ai neapărat nevoie.

De la haine şi cosmetice până la mâncare sau electrocasnice, aproape orice încape astăzi într-un coş virtual. Piaţa cumpărăturilor online s-a dublat în patru ani.

"Destul de des, pentru că nu am timp şi prefer online. Nu merg în magazine decât foarte rar.", spune un client.

"Cam de trei ori pe săptămână. Cărţi în special, mâncare de animale, recompense şi produse de îngrijire.", explică un alt client.

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La cumpărături online, am ajuns să-i depăşim chiar şi pe cei cu salarii mai mari. Românii au cheltuit anul trecut aproape 13 miliarde de euro pe internet, mai mult decât austriecii, care au ajuns la 12,3 miliarde de euro, sau cehii, cu 12,1 miliarde.

Dar comoditatea are şi revers. Când magazinul e deschis 24 de ore din 24 şi plata durează câteva secunde. Astfel e mai uşor să cumpărăm produse care nu sunt pe lista necesităţilor.

"Sistemul este gândit în aşa fel încât cumpărătorul să nu aibă niciun fel de frână în achiziţie. Când cumperi online, de foarte multe ori nu simţi că plăteşti, că nu numeri banii, nu verifici prin cont, pur şi simplu plata se face printr-un singur click.", explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

O capcană este şi plata în rate, suntem tentaţi să comandăm mai mult pentru că nu plătim imediat.

"E clar că și în anii următori vom vedea o creștere continuă. Sunt din ce în ce mai multe soluții de achiziție. Găsim din ce în ce mai multe produse pe care le putem cumpăra online. Și universul de produse disponibile e din ce în ce mai mare.", explică Cristian Movila, expert retail.

Studiile arată că şase din 10 români cumpără online.