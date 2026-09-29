Gheorghe Moldovan, un cunoscut arbitru de fotbal, s-a sinucis în casa din Republica Moldova a soţiei cu care era în divorţ. Cei doi aveau trei copii, iar cu puţin timp înainte de a recurge la gestul extrem, arbitrul a pus pe Facebook un mesaj tulburător.

Un bărbat de 30 de ani s-a împușcat pentru că nu se mai înțelegea cu soția. Cei doi se aflau în plin proces de divorț și aveau trei copii.

Gheorghe Moldovan, arbitru de fotbal, a fost găsit în locuința sa luni, în stare de inconștiență, după ce s-ar fi împușcat cu pistolul căruia Inspectoratul General al Poliției îi confirmă legalitatea.

Echipajele de salvare chemate de urgență la fața locului nu au putut să-l salveze.

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Ultimul mesaj postat de Gheorghe Moldovan înainte de tragedie

Gheorghe Moldovan, caracterizat de cei care-l cunosc drept "un tip normal", postase, de-a lungul timpului, mai multe clipuri video pe contul său de socializare în care-și descria problemele de familie.

Poate că cel mai dramatic video al său a fost și ultimul, de aproximativ șapte minute, în care acesta își explică gestul și-și cere iertare celor ce-l iubesc.

Vizibil afectat de divorțul de soția sa, Gheorghe Moldovan spune în postarea sa:

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Divorţul şi conflictele din familie, în centrul mesajului său

Dincolo de informațiile din anchetă, rămâne imaginea unei familii destrămate, o perioadă de conflicte interioare profunde.

Cei care l-au cunoscut pe Gheorghe Moldovan repun în discuție importanța terapiei de specialitate sau, dacă nu a terapiei, a discuției deschise cu cineva apropiat, capabil de empatie.

O postare, de asemenea, dramatică a unui cunoscut al lui Gheorghe Moldovan aduce, de asemenea, în discuție cultura toxică în care sunt crescuți băieții.

Învățați de mici că ei sunt bărbați și că nu au voie să plângă, aceștia ajung să-și nege trăirile interioare, pentru ca, la maturitate, toate acestea să defuleze în conflicte interioare greu de recuperat și gesturi ireversibile.