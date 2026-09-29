ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere din Sectorul 5 al Capitalei, construit în 2022. Locuința are o suprafață utilă de 43,1 metri pătrați, iar prețul de pornire a fost redus cu 25% față de valoarea de evaluare.

ANAF vinde cu 56.000 de euro un apartament cu 2 camere în București. Blocul e din 2022 - elicitatii.ro

Apartamentul se află pe strada Teiuș, nr. 120-144, în Sectorul 5 al Bucureștiului, la parterul unui bloc de apartamente. Potrivit anunțului de licitație, proprietatea are două camere, o baie și o suprafață utilă de 43,1 metri pătrați.

Suprafața totală este de 52,9 metri pătrați, iar imobilul a fost finalizat în anul 2022. Proprietatea este descrisă ca fiind într-o stare bună, iar construcția este finalizată. Apartamentul nu beneficiază de un loc de parcare.

Preț de pornire de aproximativ 56.500 de euro

Prețul de evaluare al apartamentului este de 397.449 de lei, însă aceasta este a doua licitație, astfel că suma de pornire a fost redusă cu 25%.

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Licitația pornește de la 298.086,75 lei, echivalentul a aproximativ 56.500 de euro. La momentul publicării informațiilor, pentru proprietate fusese deja depusă o ofertă de 299.000 de lei, ușor peste prețul de pornire.

Licitația a început pe 25 septembrie 2026, la ora 09:00, și este programată să se încheie pe 5 octombrie 2026, la ora 09:00. Pentru participare este menționată o taxă de 29.808,67 lei, iar cei interesați trebuie să se autentifice pe platformă pentru a se putea înscrie la licitație.

Locuința este înscrisă în Cartea Funciară cu numărul 241917-C1-U3 și se află la parter, în apartamentul 3 al blocului 2, scara 1.