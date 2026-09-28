Cu cât s-au scumpit cumpărăturile lunare pentru o familie cu un copil față de septembrie 2025

Statistica ne confirmă: nu suntem singurii care mergem mai rar la magazine şi suntem mai atenţi la preţ decât la capricii. Scumpirile îi fac pe români să renunțe la cumpărăturile de plăcere și să se concentreze la strictul necesar. Numărul bonurilor scade, iar supermarketurile au început să facă zilnic reduceri ca să impulsioneze vânzările.

O familie cu un copil plăteşte pentru cumpărăturile lunare cu 550 - 600 de lei mai mult decât anul trecut în septembrie.

"Uneori renunţ la unele produse, din motiv de preţ", spune un cumpărător.

"1 din 3 consumatori ne spun că se uită la promoţii şi aleg brandul care se află la promoţie. Avem acest consumator care este mai cumpătat şi încearcă să îşi ţină valoarea coşului sub monitorizare mai atentă", a declarat Daniela Popescu, retail manager la o companie de cercetare a pieţei.

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"Contează şi preţul. Renunţ la cantitate. Cantitatea se diminuează", a spus un cumpărător.

"Merg la cumpărături în aşa fel încât să îşi acopere necesarul în cel mai eficient mod cu putinţă, având în vedere scăderea puterii de cumpărare. Avem mai puţini bani la dispoziţie, într-o realitate în care preţurile sunt tot mai mari", a explicat Christin Năsulea, profesor de economie.

Un magazin care emitea, în medie, 190.000 de bonuri la începutul anului trecut a scăzut la 188.000, iar în primele şase luni a ajuns la 181.000. Coşurile conţin acum mai mult articole de strictă necesitate şi mai puţin răsfăţuri.

"Piept crud uscat, guanciale, zona de crud-uscat sau produsele de specialitate, de răsfăţ. Aici mai avem unt cu trufe. Tranzacţiile sunt mai mici pe ele", a declarat proprietarul unei băcănii.

Proprietarul unui lanţ de băcănii din Bucureşti a observat şi el schimbarea.

"Marfa de impuls, pentru care nu pleci setat de acasă. Avem un număr mai mic de tranzacţii. Segmentul de vinuri şi băuturi spirtoase a înregistrat un număr mai mic de tranzacţii faţă de anul trecut", a spus Ionuţ Grama, proprietar băcănie.

Cel mai des dispar din coşul de cumpărături produse de care nu avem neapărată nevoie. Berea, dar şi ciocolata, unde se observă scăderi ale vânzărilor. Asta în timp ce cumpărăm mai mult alimente de bază: ouă, lapte sau unt.

Puterea de cumpărare în România a scăzut simţitor în prima jumătate a anului. La un salariu mediu de 5.000 de lei, asta înseamnă o pierdere de aproape 300 de lei.