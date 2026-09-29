La liceu, moda e materie obligatorie. Gențile de mii de lei au luat locul ghiozdanelor, iar blugii rupți, bluzele scurte și pantofii de sute de euro au lăsat uniforma repetentă. Pentru elevi, ținuta e carte de vizită. Pentru psihologi, uniforma nu e leac pentru bullying, iar bunul-simț vestimentar se învață întâi acasă, nu în bancă.

Clopoțelul încă n-a sunat, dar defilarea a început deja. Drumul spre școală s-a transformat în catwalk. Pe umăr stau poșete de mii de lei, iar în mână, obligatoriu la vedere, telefonul de ultimă generație.

Nici bijuteriile nu lipsesc: coliere, mărgele, brățări, ceasuri și inele.

"Învăţăm sau prezentăm moda? Ce facem? Asta e ideea. Cum e să scoţi manualul din poşetă?" spune o femeie.

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Bluzele scurte și umerii goi conduc în top. Doar că regulamentul școlar e clar: fără haine mulate excesiv și fără abdomenul la vedere.

"Înţeleg complet să te îmbraci decent pentru şcoală, de exemplu, dar nu cred că ar trebui să ne constrângem la o singură culoare." spune o tânără.

Nicoleta spune că școala românească are teme mult mai grele de rezolvat decât codul vestimentar.

"Noi stăm cu manuale vechi de 20 de ani. Bine că haine sunt noi. Dacă stăteam şi după uniformă..."

"Vestimentaţia poate fi un mod de exprimare. Şi nu cred că este necesar ca şcolile să ne impună cum să ne îmbrăcăm sau cum să ne exprimăm"

Gențile ajung să care tot ce încăpea odinioară într-un ghiozdan, pe un singur umăr. Ortopezii trag semnalul de alarmă: cazurile de scolioză s-au înmulțit, iar greutatea purtată zi de zi strâmbă postura.

"Şi mie îmi place să mă îmbrac frumos şi să fiu la modă, însă nu cred că şcoala este locul unde trebuie să ne etalăm aceste ţinute" spune Ana Maria, studentă.

Uniforma nu face bullyingul să dispară

"Părinţii ar trebui să fie atenţi cu copiii lor. Încă de mici, să-i înveţe să se îmbrace adecvat. E o formă de educaţie foarte simplă pe care o primim din familie. Să ştiţi că bullyingul nu dispare în momentul în care purtăm o uniformă" spune Cristina Dincu, psiholog.

"Poate crea chiar sentimentul acela de apartenenţă la o anumită organizaţie, pentru că este un element de cultură organizaţională" explică directorul unei şcoli, Anamaria Ciobotaru.

În Uniunea Europeană, doar Cipru și Malta au uniforma obligatorie prin lege. În rest, fiecare școală își croiește singură regulile.