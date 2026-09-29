Olanda a raportat primul caz de eutanasiere a unui copil de aproape 2 ani, după legea introdusă în 2024

Un copil de un an, care suferea de dizabilități grave, a fost eutanasiat de medici în Olanda, a confirmat o comisie guvernamentală de evaluare. Este primul caz raportat oficial în care au fost aplicate noile reguli care permit încetarea vieții copiilor cu boli foarte grave, cu vârste între 1 și 12 ani.

Identitatea copilului nu a fost făcută publică. Potrivit evaluării publicate de Comisia olandeză pentru analizarea avorturilor efectuate în stadii avansate ale sarcinii și a cazurilor de încetare a vieții nou-născuților și copiilor sub 12 ani, copilul avea leziuni cerebrale extinse și ireversibile, paralizie cerebrală severă, epilepsie și probleme grave de vedere.

Comisia, care are rolul de a analiza astfel de cazuri, a precizat că bebelușul s-a născut extrem de prematur, la 26 de săptămâni și trei zile de sarcină, în timp ce familia se afla în străinătate.

Ulterior au apărut complicații grave, printre care mai multe infecții care au dus la septicemie. Un examen RMN a arătat apoi că micuțul suferise leziuni cerebrale extinse.

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Cu ce a fost diagnosticat copilul

Copilul a dezvoltat paralizie cerebrală spastică, iar medicii au considerat că suferea și de o afectare cerebrală severă a vederii. La vârsta de opt luni, copilul a fost diagnosticat și cu sindrom de spasme epileptice infantile, o formă gravă de epilepsie, potrivit CBSNews.

Cu puțin timp înainte ca micuțul să împlinească doi ani, medicii au estimat că nivelul său de dezvoltare era comparabil cu cel al unui bebeluș de aproximativ șase săptămâni.

"Fiecare aspect al existenței sale, în ceea ce privește capacitățile motorii, comportamentul și personalitatea, era grav afectat și nu exista perspectiva unei îmbunătățiri", a precizat comisia.

Nu toți medicii care au evaluat copilul au fost de acord

Nu toți medicii care au evaluat copilul pe parcursul tratamentului au fost însă de acord cu decizia de a recurge la eutanasiere.

Medicul care coordona îngrijirea copilului a cerut opinia unor specialiști independenți, din afara regiunii în care lucra. Aceștia au ajuns inițial la concluzia că micuțul "nu suferea permanent într-un mod insuportabil" și că mai existau variante rezonabile de tratament. Printre acestea se numărau îngrijirile paliative și administrarea altor medicamente care ar fi putut ajuta la un control mai bun al crizelor epileptice, potrivit comisiei de evaluare.

Medicii au încercat ulterior și alte tratamente, însă acestea au provocat efecte adverse suplimentare și au fost oprite. Un alt medic independent a ajuns ulterior la concluzia că suferința copilului era evidentă și insuportabilă și că erau îndeplinite condițiile prevăzute de legislația olandeză pentru încetarea vieții.

În cele din urmă, comisia a stabilit că medicul care a efectuat procedura de eutanasiere "a acționat respectând toate criteriile de prudență și îngrijire".

În ce cazuri se aplică regulile introduse în Olanda din 2024

Olanda a introdus în 2024 noile reguli pentru copiii cu vârste între 1 și 12 ani. Acestea se aplică în cazurile în care copilul suferă într-un mod considerat insuportabil, nu există perspective de ameliorare, iar medicii ajung la concluzia că nu există o altă soluție rezonabilă pentru a pune capăt suferinței.

Medicul care a pus capăt vieții copilului a vorbit ulterior public despre acest caz. În cadrul emisiunii olandeze de actualitate NOS/Nieuwsuur, acesta a declarat că faptul că era vorba despre o procedură fără precedent l-a făcut să se simtă într-o poziție extrem de vulnerabilă.

"Ca medic, te afli într-o poziție extrem de vulnerabilă, pentru că un astfel de lucru nu s-a mai întâmplat până acum", a spus el.

Medicul a spus că speră ca decizia comisiei să ajute și alte familii aflate în situații similare să poată discuta această posibilitate cu doctorii care le tratează copiii. "Cred că există părinți care, până acum, nu au îndrăznit niciodată să discute despre posibilitatea de a pune capăt vieții copilului lor", a spus acesta. "Sper ca această decizie să le ofere acestor părinți sprijinul necesar pentru a discuta această opțiune cu medicul care le tratează copilul".

Doctorul a descris posibilitatea de a permite încetarea vieții în asemenea circumstanțe drept "un fel de emancipare a copilului". Olanda a devenit, în 2002, prima țară din lume care a legalizat eutanasia. Legea permite și copiilor începând de la vârsta de 12 ani să solicite eutanasierea, însă numai în condiții stricte.

Ce pedepse riscă medicii care efectuează ilegal procedura

Medicii care efectuează ilegal o procedură de eutanasiere în Olanda riscă pedepse de până la 12 ani de închisoare, precum și o amendă.

"Principiul de bază în cazul încetării vieții copiilor sub 12 ani este că medicul trebuie să fi ajuns la concluzia că, potrivit opiniei medicale acceptate la acel moment, încetarea vieții reprezintă singura modalitate rezonabilă de a pune capăt suferinței insuportabile a copilului, în condițiile în care nu există nicio perspectivă de îmbunătățire", a precizat comisia.

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