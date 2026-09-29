Cât din salariu îi mănâncă rata unui bucureștean. Calculul pentru un apartament cu două camere

Accesibilitatea creditelor ipotecare a rămas stabilă pe parcursul acestui an, rata medie a unui credit ipotecar contractat pe o durată de 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere (50 de metri pătraţi utili) în Bucureşti având, în luna iulie, o pondere de 55% din salariul mediu net din România (1.111 euro), comparativ cu 54% la începutul anului, respectiv 43% din salariul mediu net din Bucureşti (1.406 euro), potrivit indicelui Ipotecare.ro, broker de credite exclusiv online.

Dobânda medie a unui credit ipotecar acordat la nivel naţional, în prezent, este de circa 5,50%, iar valoarea estimată a IRCC (n.red. (Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor) în T1 2027 este de 5,58%.

"Accesibilitatea creditelor ipotecare a rămas stabilă pe parcursul acestui an, raportul rată / salariu înregistrând o valoare similară cu cea de la începutul lui 2026, potrivit indicelui Ipotecare.ro, pentru începutul anului viitor fiind estimată aceeaşi valoare.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar contractat pe o durată de 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere (50 de metri pătraţi utili) în Bucureşti deţinea în luna iulie (ultima lună cu date statistice publice) o pondere de 55% din salariul mediu net din România (n.red. 1.111 euro), comparativ cu 54% la începutul anului", se arată într-un comunicat de presă transmis de Ipotecare.ro.

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Estimările brokerului de credite arată că următoarele luni nu vor aduce modificări ale raportului rată/salariu, 2027 urmând să debuteze cu aceeaşi valoare a indicelui.

Menţinerea accesibilităţii ipotecare pe parcursul acestui an s-a produs într-un context în care dobânda medie a unui credit de profil acordat în prezent în România este de 5,50%, în uşoară scădere faţă de dobânda medie de 5,55% înregistrată la începutul anului, arată reprezentanţii brokerului.

Creşterea preţurilor locuinţelor a încetinit în acest an

Concomitent, creşterea preţurilor locuinţelor a încetinit în acest an, în calcularea indicelui Ipotecare.ro fiind avută în vedere o valoare de 117.500 de euro pentru un apartament cu două camere situat în Bucureşti, cu 4,2% mai mare faţă de cea de la începutul lui 2026. În acelaşi timp, salariul mediu net înregistrat la nivel naţional în luna iulie a fost cu 5,5% mai mare faţă de cel din iulie 2025.

"Accesibilitatea ipotecară a rămas la un nivel bun pe parcursul lui 2026, mai ales dacă avem în vedere faptul că salariile înregistrate în marile oraşe din România sunt mai mari comparativ cu media naţională, ceea ce face ca ratele medii să deţină ponderi mai reduse în veniturile debitorilor. Dobânzile s-au menţinut şi ele la un nivel atractiv, cu numeroase oferte de dobânzi fixe situate sub pragul de 5% pe an, în timp ce preţurile şi-au încetinit majorarea, iar vânzătorii au ajuns să arate o flexibilitate mult mai mare în negocieri, elemente care au contribuit la menţinerea unui climat bun pentru cumpărătorii de locuinţe prin credit", a declarat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Rata medie necesară pentru un apartament în Capitală

Dacă ne raportăm la salariul mediu net înregistrat în Bucureşti, care în luna iulie a avut o valoare de 1.406 euro conform celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică, rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Capitală deţine o pondere de 43% din salariu.

"Calculele companiei mai arată că dobânda medie ipotecară estimată pentru începutul anului viitor se va menţine la acelaşi nivel de 5,50%, ceea ce va face ca raportul rată / salariu mediu naţional să rămână la o valoare similară de 55%. În acelaşi timp, IRCC estimat pentru primul trimestru din 2027 are o valoare de 5,58%, potrivit valorilor zilnice publicate până în prezent", se precizează în comunicat.

Ultima dată când raportul rată / salariu a înregistrat o valoare similară cu cea actuală a fost la începutul lui 2020, chiar înainte de declanşarea pandemiei Covid-19. Valoarea medie a unui apartament nou cu două camere amplasat în Bucureşti era atunci de 69.500 de euro, cu 41% mai mică faţă de momentul actual, în timp ce dobânda medie ipotecară se situa la un nivel de 5,22%; concomitent, salariul mediu la nivel naţional avea o valoare de 668 de euro.

"Accesibilitatea contractării unui credit ipotecar este astăzi şi de peste patru ori mai bună comparativ cu începutul lui 2008, când rata medie a unui credit necesar pentru cumpărarea unei locuinţe cu două camere în Bucureşti era de aproximativ 2,3 ori mai mare comparativ cu salariul mediu net la nivel naţional", se menţionează în comunicat.