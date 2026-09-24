Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, mutat cu o zi. Cursa este în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

La sfârşitul acestei săptămâni este programat a avea loc Grand Prix-ul de Formula 1 al Azerbaidjanului, cursă ce se va desfăşura pe circuitul din Baku şi va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului se desfăşoară la Baku - Profimedia

Dacă în mod normal cursa ar fi trebuit să aibă loc duminică, gazdele Grand Prix-ului şi organizatorii au decis, de comun acord, ca etapa să se desfăşoare, de această dată, cu o zi mai devreme, respectiv sâmbătă, 26 septembrie, de la 13.45, ora României.

Asta pentru că duminică, 27 septembrie, este zi de doliu naţional în Azerbaidjan, conform as.ro, fiind comemorate victimele războiului din Nagorno-Karabah.

În aceste condiţii, şi antrenamentele şi calificările au fost mutate cu o zi, astfel că joi, în primele antrenamente din Azerbaidjan, cei mai rapizi piloţi de pe circuitul de la Baku au fost liderii clasamentului mondial, italianul Kimi Antonelli şi englezul George Russell.