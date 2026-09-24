Cristian Pomohaci este vizat de încă un dosar DIICOT. Anchetatorii au descoperit că fostul preot înregistra momentele intime cu băieţii pe care îi abuza, ca apoi să le distribuie online. Anchetatorii au găsit cel puţin 60 de materiale foto și video cu minori.

Procurorii Brigadăzii de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat ieri patru percheziții în acest dosar, atât în județul Mureș, unde are domiciliul Cristian Pomohaci, cât și în București, Cluj și Vatra Dornei, pentru că sunt implicate și alte persoane.

Anchetatorii spun că au fost distribuite online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite. Mai exact, spun procurorii, în ultimii 9 ani, Cristian Pomohaci ar fi realizat cu telefonul mobil peste 60 de fișiere foto și video cu minori cu care ar fi întreținut relații sexuale.

Anchetatorii transmit că Pomohaci ar fi distribuit de zeci de ori, prin intermediul unor aplicații online, peste 30 dintre aceste fișiere.

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În luna iunie, atunci când s-au făcut percheziții la domiciliul fostului preot, în trei telefoane mobile au fost găsite aproape 300 de fișiere cu minori în ipostaze indecente, dar care nu ar fi fost realizate de el. Procurorii BCCO au aflat că acele imagini ar fi fost primite de Pomohaci de la un alt bărbat, de 31 de ani, reținut ieri în același dosar.

Astăzi s-a cerut arestarea preventivă a acestora pentru faptele de care sunt acuzați. Cristian Pomohaci se află deja în arest încă din luna iunie, într-un dosar în care este acuzat de viol asupra unui minor.