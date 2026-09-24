Cine e Bogdan Mîndrescu, bugetarul care câştigă 134.000 de lei lunar brut. Are 3 funcţii de conducere

Bogdan Stelian Mîndrescu este cel mai bine plătit șef din administrația publică, potrivit platformei lansate de Guvern pentru centralizarea veniturilor din companiile de stat. El are trei funcții în companii de stat și încasează, în total, 134.146 de lei brut pe lună, adică aproximativ 25.000 de euro.

Bogdan Stelian Mîndrescu este director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, numit pe filieră PSD, potrivit G4Media, de unde primește 69.348 de lei brut, și membru în consiliile de administrație ale Registrului Auto Român și Autorității Aeronautice Civile Române, pentru care primește 29.538, respectiv 35.260 de lei brut.

Potrivit investigaţiei NewsCenter.ro, Mîndrescu s-a aflat în zborul privat spre Mykonos, din 8 iulie 2026, în care au mai fost prezenți judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Florin Manole, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, și mai mulți oameni de afaceri.

Articolul continuă după reclamă

Pe locul doi se află Mustafa Sinan, care are, la rândul său, trei funcții în trei companii de stat și are venituri totale de 95.378 de lei brut pe lună. El este director general al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune (CNCIR), funcție pentru care primește 45.232 de lei brut, și membru în consiliile de administrație ale Midia Green Energy și Energonuclear, de unde încasează 25.215, respectiv 24.931 de lei brut.

Din cele 586 de persoane cu funcții de conducere în companiile de stat, 61,4% sunt "neafiliate politic", 20,3% au apartenența "neprecizată", iar restul sunt de la PSD (7,8%), PNL (7,3%), USR (2,9%) și UDMR (0,2%).

Platforma Guvernului unde poţi vedea cine conduce companiile de stat

Platforma guvernanta.gov.ro adună informații despre 121 de companii de stat aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea unor instituții publice centrale, dar și despre oamenii care le conduc.

Sunt disponibile peste 1.350 de documente publice, printre care peste 650 de CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere și mai mult de 600 de contracte de mandat.

Datele arată că peste 100 de persoane ocupă cel puțin două funcții în același timp. În ceea ce privește veniturile, peste 370 de persoane câștigă lunar până la 25.000 de lei. Alte 115 persoane au venituri între 25.000 și 50.000 de lei pe lună, 36 câștigă între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează peste 100.000 de lei lunar.