Alertă CIA în Europa: Cum ar putea ataca Rusia cu drone Spania, Franța sau Italia

Serviciile americane de informații ar fi avertizat mai multe state europene că Rusia pregăteşte atacuri cu drone Gerbera în sudul Europei, mai exact de pe nave comerciale din Mediterana către țări precum Spania, Franța și Italia. Scenariul apare în ziarul spaniol El Mundo și se bazează pe mai multe surse, inclusiv o sursă apropiată Ministerului lituanian al Apărării, care ar fi primit aceste informații după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august.

Dronă Gerbera, expuă de R. Moldova pe treptele de la MAE - Profimedia

Rusia pregătește noi atacuri cu drone în Europa, însă, de această dată, pe flancul sudic, scrie El Mundo. Mai multe guverne europene ar fi fost deja alertate de serviciile secrete americane că Rusia ar putea să lanseze de pe nave comerciale din Marea Mediterană temutele drone Gerbera, cu o autonomie de 600 km.

Avertismentul CIA privind posibile atacuri ruseşti în sudul Europei

Scenariul face parte din planurile de escaladare ale Kremlinului. Argumentul Moscovei este acela că aceste țări sunt "ținte legitime" pentru că ajută Ucraina cu armament, informații și consilieri militari și, prin urmare, sunt participanți la război.

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"Vor folosi drone lansate de pe mare, ascunse într-un container de pe o navă. Nu este deloc dificil", a transmis o sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Până acum, Rusia a acționat sub ceea ce experții numesc "pragul de război". Adică a evitat acțiuni care ar putea provoca un răspuns coordonat din partea NATO.

A desfășurat, în schimb, o campanie tot mai amplă de sabotaje în țări care susțin Ucraina. Obiectivul aparent este să testeze limitele și capacitatea de reacție a adversarilor.

Ce sunt dronele Gerbera

Dronele Gerbera au aproximativ doi metri lungime și cântăresc până la 18 kilograme, pot atinge o viteză de 160 km/h și au o autonomie maximă declarată de 600 de kilometri, în funcție de încărcătura explozivă și de alți factori, precum vântul.

O navă comercială poate transporta mai multe asemenea aparate. Pot fi lansate cu o "catapultă", adică mult mai simplu decât dronele Shahed sau Geran, care sunt considerabil mai mari.

De la o distanță de 200-300 de kilometri în larg, ar dura aproximativ între una și două ore ca să ajungă la coastă.

Încărcătura lor explozivă este una mică, insuficientă pentru a distruge instalații mari, însă ar putea provoca incendii și avarii și ar putea duce la închiderea temporară a unui port ori aeroport. Un astfel de incident ar urmări consecințe politice și economice.

Un raport CIA a circulat în cancelariile europene

La finalul lunii august, Ratcliffe a ajuns la Moscova cu un avion militar american care făcuse escală la Riga, pe flancul baltic al NATO. Surse diplomatice dintr-un stat baltic au confirmat că știau dinainte că șeful CIA urma să meargă în Rusia, iar după vizită au primit informații despre ceea ce s-a discutat acolo.

Potrivit The Wall Street Journal și Politico, Ratcliffe a mers la Moscova pentru a avertiza Kremlinul să nu lanseze atacuri sau acte de provocare împotriva NATO. Sursele El Mundo spun că Spania, Franța și Italia au fost apoi informate că Rusia ar pregăti o posibilă operațiune cu drone împotriva uneia dintre aceste țări.

El Mundo a legat avertismentul de reacția neobișnuită a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a convocat pe 16 septembrie Consiliul de Apărare al ţării, iar două zile mai târziu i-a chemat la Palatul Elysee pe liderii tuturor partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027.

Mai mulți analiști din domeniul apărării au confirmat pentru publicaţia spaniolă existența unui raport al CIA care a circulat în cancelariile europene și că documentul descrie foarte precis un posibil atac. Iar autoritățile franceze au considerat informațiile plauzibile.

De ce un atac în Spania, Franța sau Italia

Toate cele trei țări intră în campanie electorală, au alegeri în 2027, iar în sondaje stau bine partide extremiste care ar putea să exploateze teama și oboseala legate de războiul din Ucraina.

Intensificarea recentă a activităților de sabotaj atribuite Rusiei urmărește mai multe obiective: reducerea sprijinului pentru Ucraina, creeare unor diviziuni în NATO și alarmarea populației europene.

În plus, surse din serviciile de informații ale statelor baltice leagă agresivitatea sporită a Rusiei de pagubele pe care atacurile ucrainene le provoacă sectorului energetic rusesc.

Scenariul lansării unor drone de pe mare împotriva statelor NATO a fost înaintat încă în urmă cu un an de publicația ucraineană Defense Express. Metoda nu este exclusiv rusească: Ucraina lansează deja drone aeriene de pe mare.

Unii analiști cred că un astfel de atac ar putea reprezenta un răspuns al Moscovei. O sursă apropiată Kremlinului a avertizat că Europa ar putea fi pedepsită pentru sprijinul acordat Kievului, potrivit Bloomberg.

În anumite cercuri ruse apropiate mediului militar, se discută public despre posibilitatea ca Franța să fie amenințată dinspre Mediterana.

Pe 19 septembrie, la doar o zi după reuniunea convocată de Macron, influentul canal de Telegram Rybar a publicat o hartă a Mediteranei cu titlul "Medicament rusesc împotriva aroganței franceze".

Era sugerat un scenariu ipotetic în care Algeria ar primi drone Geran-5, care ar avea în raza de acțiune obiective importante din sudul Franței, precum baze militare, fabrici sau centrale nucleare.

Și Polonia dispune de informații similare. Premierul Donald Tusk a anunţat public în urmă cu două săptămâni că a fost informat de directorul CIA, John Ratcliffe, "destul de precis" despre ceea ce s-ar putea întâmpla în lunile următoare.

Tusk a spus că Rusia vizează în mod sistematic infrastructura de frontieră de pe flancul estic pentru a slăbi Ucraina din punct de vedere economic.