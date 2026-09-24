Preţul motorinei în Uniunea Europeană a atins un nou record, ajungând la o medie de 2,23 euro pe litru, după o creştere de la 2,16 euro în urmă cu o săptămână. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor geopolitice şi al perturbărilor aprovizionării cu energie.

Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri - Shutterstock

O analiză realizată de AFP, pe baza datelor naţionale publicate joi de Comisia Europeană, arată că au fost stabilite noi record cu privire la preţul motorinei la pompă în 19 ţări UE, inclusiv Germania, Franţa şi Italia, din cauza şocurilor energetice care au legătură cu războaiele din Orientul Mijlociu şi Ucraina, scrie Agerpres.

Printre ţările unde au fost stabilite noi recorduri, Danemarca şi Finlanda au cele mai mari preţuri pentru consumatori, la 2,56 euro pe litru de motorină, devansând Germania (2,46 euro), Belgia şi Franţa (în jur de 2,40 euro) şi Italia (în jur de 2,30 euro).

Aceste preţuri includ accizele, care variază între ţări şi reprezintă în medie 40% din preţul plătit la pompă în blocul comunitar. În schimb, nu iau în considerare subvenţiile specifice, cum ar fi cele acordate în Franţa pentru şoferii care parcurg distanţe mari în scop profesional.

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În Grecia, Estonia şi Slovacia, preţul motorinei la pompă a atins un maxim istoric în 2022, după debutul invaziei ruseşti în Ucraina.

Germania, Franţa, Polonia şi alte patru ţări au stabilit precedentul record în lunile martie sau aprilie 2026, când lumea se confrunta cu consecinţele energetice ale blocării Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca represalii pentru atacurile americane şi israeliene asupra teritoriului său.

Nouă dintre cele 19 ţări care au stabilit un nou maxim istoric atinseseră deja un vârf anterior în august sau septembrie 2026. Pe lângă tensiunile continue din jurul Strâmtorii Ormuz, preţurile continuă să fie impulsionate în sus de perturbarea aprovizionării globale, inclusiv blocada Houthi asupra exporturilor saudite în Marea Roşie şi atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti.

Alte ţări, precum Spania şi Suedia, înregistrează şi ele creşteri ale preţului motorinei, dar cu toate acestea preţurile rămân sub vârfurile atinse în 2022. Potrivit think tank-ului Bruegel, aceste ţări se numără printre cele care au redus cel mai semnificativ anumite taxe pe motorină de la sfârşitul lunii februarie.

Unele guverne europene au adoptat măsuri fiscale similare cu cele implementate în timpul crizei energetice din 2022, inclusiv reduceri de taxe. Însă, pentru moment, sumele angajate rămân "semnificativ mai mici" decât cele mobilizate în 2022, a declarat, pentru AFP, Alexander Roth, cercetător la Bruegel. Potrivit acestuia, şocul energetic actual este "mai puţin sever" şi "mai gradual" decât cel din 2022, în timp ce unele state membre au o capacitate bugetară mai limitată.

Datele din buletinul informativ al Comisiei Europene privind preţurile carburanţilor sunt transmise de autorităţile naţionale şi reflectă, în general, preţurile afişate de benzinării la începutul săptămânii sau la sfârşitul săptămânii precedente.

Media agregată pentru cele 27 de state membre este ponderată în funcţie de consumul de combustibil estimat al fiecărui stat membru în 2024.

Această medie a crescut cu aproximativ 40% de la sfârşitul lunii februarie. În aceeaşi perioadă, preţul motorinei în Statele Unite a crescut cu peste 70%, ajungând la aproape 6,50 dolari pe galon (aproximativ 1,50 euro pe litru).