Preţul unui bitcoin astăzi, joi 24 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 24 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 84.424 dolari sau 74.103 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 86.213 dolari sau 75.728 euro.

Nivelul atins la momentul actual rămâne cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 76.369 dolari sau 67.060 euro.