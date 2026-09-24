După o zi cu temperaturi mai ridicate, frigul și ploile revin în România. Cum va fi vremea în weekend

Astăzi, temperaturile mai cresc puţin și ajungem la 24 de grade în sud. La noapte, însă, încep ploile, iar weekendul vine cu o răcire bruscă în toată țara.

Ziua de astăzi vine la pachet cu atmosfera liniștită și doar pe la munte ar putea să mai cadă câțiva stropi de ploaie pe parcursul zilei. Dar seara și la noapte sunt anunțate ploi în Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia. Iar temperaturile vor mai câștiga câteva grade, astfel că maximele se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 în Muntenia.

Mâine vremea va deveni capricioasă, în condițiile unui cer noros în cea mai mare parte a țării și vor fi perioade cu ploi în nordul, centrul și sud-vestul țării, iar seara și în sud și sud-est. În plus, valorile termice nu vor depăși 24 de grade.

Începutul de weekend ne aduce temperaturi chiar scăzute pentru finalul lunii septembrie în sudul țării, iar în rest, acestea se vor apropia de normalul perioadei, astfel că maximele vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade Celsius. Cerul va continua să fie noros, iar pe la munte și în sud va ploua.

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Cum va fi vremea în Bucureşti

În București, la prânz, maxima va atinge 24 de grade. Mâine, tot 24, iar weekendul nu vine cu vești prea bune pentru că temperaturile vor scădea și nu este exclus nici să plouă.

La munte, vremea nu e tocmai prietenoasă. Va fi rece, cu ploi și vânt, mai ales pe creste, iar la altitudini mari putem vorbi chiar și despre lapoviță sau ninsoare. Temperaturile pornesc de la doar 4 grade la Ceahlău și ajung la doar 13 grade la Stâna de Vale.