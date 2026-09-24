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Video Explozie la una dintre cele mai vechi fabrici de muniţie din România. Un angajat, transportat la spital

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Editor Cristi Popovici | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.09.2026, 16:26 | Modificat la 24.09.2026, 16:50

Panică nu este doar din cauza dronelor. Alarma s-a dat azi şi Uzina Mecanică Sadu, una dintre cele mai vechi fabrici de armament şi muniţie din România după ce un bărbat a fost rănit la în urma unei explozii. Incidentul a avut loc în zona pirotehnică, unde se fabrică explozibilii. 

Explozia s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei 08:30, în atelierul pirotehnic al Uzinei Mecanice Sadu din judeţul Gorj. Un angajat de 54 de ani lucra la fabricarea explozibililor de iniţiere, folosiţi la cartuşe, moment în care a explodat un furtun montat pentru golirea unui vas. 

Uzina Sadu a mai trecut prin astfel de întâmplări

Bărbatul lucrează de 21 de ani în uzină. A suferit arsuri de gradul I, răni provocate de schije. Arsurile sunt la mâini, picioare, torace şi abdomen, dar şi la faţă, precum şi fractură la piciorul drept. A fost transportat la spitalul din Târgu Jiu, iar reprezentanţii uzinei spun că starea lui e stabilă. În atelier se aflau şi alţi angajaţi, dar nimeni altcineva nu a mai fost rănit. Inspectorii ITM verifică acum împrejurările în care s-a produs incidentul. Activitatea în acest atelier fusese reluată după o pauză de mai multe luni. 

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Uzina Sadu a mai trecut prin astfel de întâmplări. În 2011, două angajate au murit şi un bărbat a fost grav rănit într-o explozie produsă la atelierul de capse. Ultimul accident a fost în 2016.

Cristi Popovici
Cristi Popovici

Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii.

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