Bursa, pe roşu cu o săptămână înainte ca S&P să decidă dacă România ajunge în "junk". Care este riscul

Bursa de la București a deschis din nou pe roșu. Asta după ce, în ședința de ieri, a pierdut aproximativ 4,3 miliarde de lei la capitalizare. Față de finalul lunii august, indicele BET a coborât cu aproximativ 6%, iar capitalizarea companiilor listate a scăzut cu 22 de miliarde de lei. Evoluțiile vin în contextul temerilor privind ratingul suveran al României și riscul unei retrogradări la categoria junk. Reprezentanții S&P încep azi discuțiile la București. Agenția urmează să anunțe săptămâna viitoare, pe 2 octombrie, dacă menține România în categoria recomandată investițiilor.

Bursa de Valori Bucureşti a deschis şedinţa de azi în scădere pe toţi indicii, cu un rulaj de 22,83 milioane de lei (4,32 milioane de euro), după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Ilie Bolojan se va întâlni azi de la ora 16:00 cu o delegație S&P

Premierul interimar Ilie Bolojan se va întâlni azi de la ora 16:00 cu o delegație a agenției de rating Standard & Poor’s, la care participă și ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

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Cel mai slab leu în raport cu euro din acest an

Amintim că Fitch și Moody’s au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă, dacă suntem retrogradați cu o treaptă de Standard & Poor’s, am putea ajunge în categoria "junk".

Un downgrade ar putea crește costurile de finanțare și ar putea limita accesul la anumite categorii de investitori.

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a prognozat ieri că S&P nu se va grăbi cu un downgrade, dar că este interesată ca ţara noastră să aibă guvern şi să vadă care va fi bugetul pe 2027. Mai precis dacă politică economică va continua ajustarea fiscal-bugetară.

"Adică de o politică care să arate că în România s-a înţeles cât de gravă era situaţia în 2025 şi că vom continua să mergem în direcţia bună", a spus el.

Moneda naţională s-a depreciat ieri. BNR a anunţat 1 euro la 5,2788 lei, în urcare cu 1,41 bani (+0,27%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2647 lei. Este cea mai slabă cotaţie a leului în raport cu euro din acest an.

Este posibil ca anumiţi investitori străini să fi vândut din obligaţiunile deţinute în lei pentru a se retrage de pe piaţa din România, iar aceasta să fi dus la deprecierea cursului, a declarat preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Bursa de Valori București, pe roşu

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra joi dimineaţă o depreciere de 2,17%, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un declin de 2,14%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 2,01% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât cu 2,01%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, era în scădere cu 0,21%, iar BET-NG, indicele celor 13 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna un declin de 2,19%.

De asemenea, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 0,38%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri erau înregistrate de Fondul Deschis de Investiţii Globinvest Energy&Financials ETF, cu 3,28%, Alumil Rom Industry - 1,92% şi Conpet - 1,36%.

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Cris-Tim Family Holding (CFH), cu 8,87%, Sinteza (-7,61%) şi Roca Industry Holdingrock1 (-6,67%).

Care este riscul ca România să intre în "junk"?

Azi încep discuţiile la Bucureşti cu S&P. Agenţia va publica raportul de ţară săptămâna viitoare, pe 2 octombrie. Alexandru Nazare a spus că România are argumente pentru menținerea ratingului, în special faptul că execuția bugetară este, potrivit lui, pe traiectorie.

"Ce sperăm este ca, în cel mai scurt timp, problema care se leagă de stabilitate să fie o problemă pe care România să anunţe că a rezolvat-o, acelaşi lucru îl aşteaptă toţi investitorii instituţionali, creditorii noştri importanţi cu care am avut discuţii în ultimele săptămâni", a spus Nazare.

Întrebat cum le va explica reprezentanţilor agenţiei de rating S&P că până în acest moment nu a fost pus încă un guvern cu puteri depline şi cât de mult ar putea afecta ratingul de ţară acest lucru, Alexandru Nazare a precizat că această discuţie nu este nouă, ci a avut-o în ultimele luni.

"Nu este o discuţie nouă, avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar, pe de altă parte, avem argumente puternice că execuţia României este în traiectorie, că ţintele stabilite pentru acest an de deficit de cash şi de ESA sunt ţinte realizabile pe care toate agenţiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuţi, diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă, de această dată, agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de altă parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului", a subliniat Nazare.

În ceea ce priveşte riscul creşterii dobânzilor la care se împrumută statul şi un potenţial risc pentru plata pensiilor şi salariilor în acest moment, Alexandru Nazare a spus că nu există acum un asemenea risc.

"Nu este un risc pentru pensii şi salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanţare. Deci, nu este un lucru uşor de dus şi, bineînţeles, că se va vedea acest lucru. Creşterea costurilor de finanţare nu are doar cauze interne, tot timpul are şi cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuşi să rezolvăm ecuaţia de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ţinem sub control costurile de finanţare", a mai spus ministrul interimar al Finanţelor.