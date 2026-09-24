Iubitul Valentinei, fata gasită moartă într-o valiză care plutea pe Olt, este dat în urmărire internaţională. Anchetatorii au dovezi că el este cel care a ucis-o după ce au găsit în casa lui urme de sânge şi i-au analizat trecutul tumultos. Tânărul de 30 de ani ar fi avut o iubită care a obținut un ordin de protecție împotriva lui şi l-ar fi acuzat de viol. Iar pe Valentina o ţinea în teroare, spun părinţii fetei, şi o ameninţase pe mama ei... nici după ce a ucis nu a avut remuşcări, a încercat să şteargă urmele şi a fugit din ţară transformându-şi prietenul în complice fără voie.

"Ferască-l Dumnezeu să îl văd în faţa mea", a declarat Petre Tănasie, tatăl victimei. Pentru familia Valentinei, cel mai negru coşmar a devenit realitate. Tânăra de 28 de ani a fost ucisă, iar autorul pare a fi iubitul ei, Vlad. "Avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: "Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama." Şi ea a zis: "Da, vin!". S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare", a declarat Cristina, mama victimei.

Anchetatorii cred că înainte să fie ucisă, Valentina a fost înainte torturată şi bătută crunt

"A mai bătut-o odată trei ore. Era beat, drogat cred. Au mai avut chestii din astea cu gelozii, că i-a şters ea fete din telefon, el ei băieţi, ce aveau pe acolo", a declarat Petre Tănasie, tatăl victimei. Anchetatorii cred că înainte să fie ucisă, Valentina a fost înainte torturată şi bătută crunt. Aşa se explică loviturile la cap - una dintre ele cea fatală - coastele rupte şi tăieturile de pe corp. Poliţiştii ar fi găsit în casă urme de sânge pe o saltea, iar asta le-ar fi confirmat faptul că Valentina a fost ucisă acolo. Tot familia victimei spune că individul ar fi avut probleme cu drogurile.

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Surse din anchetă spun că preuspusul criminal ar fi fost toxicoman. Şi rudele fetei spun că tânăra le-ar fi vorbit despre consum de droguri şi chiar în noaptea crimei, bărbatul ar fi fost beat şi irascibil... tocmai de aceea fata i-ar fi spus tatălui ei că vor vorbi a doua zi. A doua zi nu a mai răspuns la telefon. "Eu am vorbit cred in ultieme zile zilnic cu el si cu fata si credeam ca e bine. Îmi zicea ca o iubeste de fiecare data. Deci nu il credeam, nu il credeam in stare de asa ceva, tocmai de-aia nu am plecat duminica", a declarat Petre Tănasie, tatăl victimei. "Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine", a declarat Cristina, mama victimei.

Tatăl Valentinei a simţit că s-a întâmplat ceva când, a doua zi, fata nu a mai raspuns la telefon, iar iubitul a spus că este foarte ocupat. Vlad Bălăţeanu era hairstylist, domeniu în care lucra şi sora victimei, considerată stilista vedetelor. Apropiaţii spun că muncea atât în zona unde locuia, cât şi în Bucureşti şi peste hotare. Tot peste graniţă ar fi şi acum, după ce şi-a convins un prieten să-l ducă sub pretextul că i s-a stricat maşina. Complicele fără voie a venit singur la poliţie când a înţeles ce s-a întâmplat. În acest moment Vlad Bălăţeanu este dat în căutare internaţională. Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Valcea a dispus arestarea preventivă în lipsă! "Să se faca dreptate sa ii dea pe viata. Şi toate fetele sa fie atente cu cine se incurca, când au văzut că sunt violenţi să fugă", a declarat Petre Tănasie, tatăl victimei.