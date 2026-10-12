Marile lanţuri de haine, prezente şi la noi, au semnat un acord pentru mărirea salariilor. Cine va beneficia

Aproximativ 120.000 de angajați ai unor mari lanțuri de modă din Spania vor beneficia de un nou acord colectiv privind salariile și condițiile de muncă. Companii prezente și în România, precum Zara, Primark și Mango, fac parte din asociația patronală care a semnat înțelegerea. Este pentru prima dată când marii retaileri de modă din Spania stabilesc un cadru comun de muncă, după ani în care condițiile erau negociate separat de fiecare companie.

Marile lanțuri de modă din Spania, prezente şi în România, au un prim acord colectiv la nivel național, care vizează aproximativ 120.000 de angajați. Obiectivul este stabilirea unui cadru de muncă mai stabil, care să îmbunătățească competitivitatea sectorului și să atragă personal.

Primul contract colectiv destinat marilor lanțuri de modă din Spania a fost semnat. Asociația patronală ARTE, din care fac parte companii precum Inditex, Primark, Tendam și Mango, a consolidat acordul care va acoperi aproximativ 120.000 de angajați din sector.

Este primul cadru comun de muncă pentru marile lanțuri de modă care operează în Spania. Până acum, fiecare companie își negocia separat condițiile de muncă sau nu beneficia de un contract colectiv specific pentru acest tip de lanțuri comerciale. Sectorul se confrunta de ani de zile cu această lipsă a unor reguli comune.