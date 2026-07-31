Mâncarea comandată acasă v-a fost adusă de un curier din Asia? Sau ați fost serviți la restaurant de un angajat venit de la mii de kilometri distanţă? Este noua realitate de pe piaţa muncii. Și are o explicație simplă: țara noastră nu mai duce lipsă de locuri de muncă, ci de români dispuși să le ocupe.

Ceea ce reiese din datele publicate în premieră de Guvern. Iată, o listă cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc tot mai greu forţă de muncă în ţară.

Şi vorbim despre joburi fără de care fabricile, şantierele, magazinele sau restaurantele, adică sute de afaceri, nu pot funcţiona normal şi pot încetini economia ţării. În top-ul meseriilor evitate de români avem munca din depozite, curieratul, sau construcţiile.

Numărul angajaților din afara UE a crescut cu aproape 50%

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Tot mai greu să găsesc şi oameni dispuşi să lucreze în bucătării sau restaurante, la magazine sau la recepţii. Nici sudori nu se mai găsesc, profesionişti foarte căutaţi în ultimele decenii, a căror formare este şi costisitoare. Soluţia? Golurile lăsate de români pe piaţa muncii sunt acoperite tot mai des, după cum am observat cu toţii, de muncitori veniţi din afara Uniunii Europene. Numărul lor a crescut cu aproape 50% într-un singur an.

Cei mai mulţi vin din Nepal, Sri Lanka şi India, sunt angajaţi majoritar în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa şi ocupă fix job-urile cu cel mai mare deficit de la noi din ţară. Şi tot mai e nevoie de oameni. Pentru anul acesta, Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de noi lucrători extracomunitari, semn că economia ţării depinde tot mai mult de forţa de muncă străină.