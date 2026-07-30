Prețurile carburanților continuă să crească accelerat. După scumpirile operate joi dimineață de OMV și Petrom, toate marile rețele de benzinării au majorat din nou tarifele la prânz, cu până la 20 de bani pe litru.

A doua rundă de scumpiri la pompă într-o singură zi. Cât costă acum benzina și motorina - arhivă

Dacă joi dimineață benzina standard era comercializată între 9,21 lei și 9,32 lei/litru, iar motorina între 10,17 lei și 10,33 lei/litru, după scumpirile de la prânz prețurile au urcat până la 9,42 lei/litru pentru benzină și 10,48 lei/litru pentru motorină, potrivit datelor analizate de Economedia.ro.

Cât costă benzină standard

Petrom: 9,36 lei/litru (9,26 lei dimineața) – creștere de 10 bani;

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OMV: 9,42 lei/litru (9,32 lei dimineața) – creștere de 10 bani;

Rompetrol: 9,42 lei/litru (9,27 lei dimineața) – creștere de 15 bani;

Lukoil: 9,39 lei/litru (9,29 lei dimineața) – creștere de 10 bani;

MOL: 9,32 lei/litru (9,27 lei dimineața) – creștere de 5 bani;

Socar: 9,29 lei/litru (9,21–9,24 lei dimineața) – creștere între 5 și 8 bani.

Cât costă motorina standard

Petrom: 10,42 lei/litru (10,27 lei dimineața) – creștere de 15 bani;

OMV: 10,48 lei/litru (10,33 lei dimineața) – creștere de 15 bani;

Rompetrol: 10,48 lei/litru (10,28 lei dimineața) – creștere de 20 de bani;

Lukoil: 10,43 lei/litru (10,28 lei dimineața) – creștere de 15 bani;

MOL: 10,32 lei/litru (10,22 lei dimineața) – creștere de 10 bani;

Socar: 10,29 lei/litru (10,17–10,19 lei dimineața) – creștere între 10 și 12 bani.

Cum au evoluat prețurile în această săptămână

În total, în ultimele patru zile, benzina standard s-a scumpit în medie cu 30-36 de bani pe litru față de nivelul de luni dimineață. La Petrom, Rompetrol și OMV, prețul a crescut de la 9,06-9,12 lei/litru la 9,36-9,42 lei/litru.

Motorina standard a înregistrat o creștere de aproximativ 50 de bani pe litru în doar patru zile. La Petrom, prețul a urcat de la 9,92 lei/litru luni dimineață la 10,42 lei/litru joi la prânz, iar la OMV și Rompetrol de la 9,98 lei/litru la 10,48 lei/litru.

În prezent, OMV și Rompetrol afișează cele mai ridicate prețuri din piață, de 9,42 lei/litru pentru benzina standard și 10,48 lei/litru pentru motorina standard. La polul opus se află Socar, cu 9,29 lei/litru pentru benzină și 10,29 lei/litru pentru motorină, urmată de MOL, cu 9,32 lei/litru pentru benzină și 10,32 lei/litru pentru motorină.