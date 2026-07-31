Marco Rubio, mesaj pentru Oana Țoiu despre relația dintre România și SUA: "Apreciem profund parteneriatul"

Secretarul de stat american Marco Rubio i-a transmis mulțumiri ministrului de Externe, Oana Țoiu, pentru mesajul adresat cu ocazia Zilei Independenței SUA. Oficialul american a subliniat că, într-o lume în continuă schimbare, parteneriatele solide contribuie la întărirea națiunilor și și-a exprimat dorința de a continua cooperarea dintre România și Statele Unite pentru promovarea păcii, prosperității și valorilor comune.

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, i-a mulțumit, într-un mesaj publicat pe X, secretarului de stat american Marco Rubio pentru răspunsul transmis după urările adresate de oficialul român cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite.

"Vă mulţumesc, domnule secretar Rubio, pentru mesajul dumneavoastră şi pentru cuvintele amabile de prietenie. Într-adevăr, într-o lume în continuă schimbare, libertatea este o valoare pe care trebuie să o apărăm. Aşa cum poporul nostru ştie foarte bine, nu ne-a fost uşor să o obţinem, dar astăzi ea reprezintă temelia pe care ne străduim să construim un cămin bun pentru vremurile ce vor veni şi prietenii tot mai puternice cu ţările străine. Parteneriatul nostru strategic este puternic şi preţuit", a scris Ţoiu în postare.

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Aceasta a ataşat răspunsul lui Marco Rubio la urările sale cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii.

"Stimată doamnă ministru, Vă mulţumesc pentru mesajul dumneavoastră amabil cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii. În timp ce sărbătorim întemeierea naţiunii noastre, ne reamintim de principiile care au modelat ţara noastră timp de aproape 250 de ani – libertatea, drepturile naturale şi convingerea că libertatea trebuie păstrată şi protejată. Mesajul dumneavoastră reprezintă o reflecţie semnificativă asupra valorii prieteniei internaţionale în susţinerea acestor idealuri comune", se arată în răspunsul lui Rubio către ministrul de Externe.

"Apreciem profund parteneriatul şi bunăvoinţa dumneavoastră. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, parteneriatele solide, întemeiate pe valori şi interese comune, ne fac naţiunile mai puternice. Aşteptăm cu interes să continuăm colaborarea noastră pentru a promova pacea, prosperitatea şi idealurile comune care ne apropie", mai spune Marco Rubio în mesaj.