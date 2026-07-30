Sistemul Electroenergetic Național funcționează în prezent în parametri de siguranță operațională, însă, având în vedere prognozele meteorologice care arată menținerea secetei și instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creștere a gradului de solicitare a SEN în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara), avertizează Transelectrica.

Transelectrica: Sistemul energetic al României, tot mai solicitat din cauza secetei. Vârful de consum, seara - Shutterstock

Potrivit unui comunicat, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și Sistem, monitorizează permanent evoluția Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și gestionează în timp real funcționarea acestuia prin Dispecerul Energetic Național, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic implicate și cu Operatorii de Transport și de Sistem din regiune, scrie Agerpres.

"În prezent, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri de siguranță operațională, potrivit estimărilor Dispecerului Energetic Național pentru următoarele zile, în contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă, pe fondul debitului redus al Dunării. Ca urmare a evaluării tehnice din această dimineață, specialiștii au luat decizia menținerii pentru moment în exploatare a celei de-a doua unități a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă. Situația este evaluată în permanență, astfel încât, în funcție de evoluția situației, Unitatea 2 poate fi oprită în cazul în care condițiile tehnice o impun", se arată în comunicat.

Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară.

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"În aceste condiții de stres, echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale. Rețeaua Electrică de Transport națională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export. Având în vedere prognozele meteorologice care arată menținerea secetei și instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara). În acest context, Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea SEN în condiții parametri de siguranță", conform sursei citate.

Totodată, trebuie avut în vedere că aceste condiții de secetă și caniculă afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie.

"Subliniem faptul că specialiștii Transelectrica monitorizează permanent evoluțiile din SEN și din piețele regionale, colaborând cu Operatorii de Transport și de Sistem din statele interconectate, cu producătorii de energie electrică și cu autoritățile competente, pentru identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de operare. În astfel de perioade, rolul Operatorului de Transport și de Sistem este fundamental pentru coordonarea în timp real a tuturor resurselor disponibile, menținerea stabilității și gestionarea fluxurilor de energie în cadrul sistemului interconectat european", se mai arată în comunicat.

Transelectrica dă asigurări că va informa în mod constant și transparent cu privire la evoluția stării Sistemului Electroenergetic Național și la orice elemente de interes privind funcționarea acestuia, pe măsura disponibilității informațiilor operaționale.

"Obiectivul principal rămâne menținerea siguranței în funcționarea SEN și asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor", subliniază reprezentanții companiei.