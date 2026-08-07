Bucureşti este capitala gropilor. Şi ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. Un crater uriaş a apărut la doi paşi de Palatul Cotroceni. Carosabilul s-a surpat brusc, la oră de vârf în trafic şi a înghiţit o maşină. La volan era chiar cântăreaţa de muzică de petrecere, Carmen Şerban. Şi nu este un incident singular. Cel puţin alte şapte surpări majore au avut loc în ultimul an în Bucureşti.

Carmen Şerban, cântăreaţă: Nu se poate aşa ceva. Am călcat în ea, nici nu ştiu...

Reporter: Aţi trecut?

Carmen Şerban, cântăreaţă: Da, am căzut în ea.

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Carmen Şerban: "A fost teribilă experienţa de moment"

Carmen Şerban povesteşte cum a simţit că îi fuge asfaltul de sub roţi. Fix în mijlocul Bulevardului Eroilor, s-a format o groapă cu diametrul de cel puţin trei metri şi de o adâncime la fel de mare. Un pericol uriaş.

"Am călcat pe marginea gropii şi am prins sub roată o fisură care era deja şi sub roţile mele s-a surpat încă o bucată din groapă. Maşina mea cumva a căzut, am simţit că am căzut, am simţit burta maşinii dintre cele două roţi că a ajuns cumva la sol. A fost teribilă experienţa de moment.", explică Carmen Şerban.

Artista spune că daunele sunt de mii de euro.

Carmen Şerban: Se pare că ambele jante sunt compromise total, trebuie schimbate, bascula stângă faţă, jante şi bara de xx e deplasată. Trebuie verificat tot şasiu.

Reporter: Nu era semnalizată în niciun fel?

Carmen Şerban: Nu era, când s-a surpat a căzut asfatul în jos.

Apa Nova recunoaşte: la început nu exista niciun avertisment pentru şoferi

"Apăruse, dar foarte mică şi pe urmă a semnalizat-o.",mărturiseşte un muncitor.

Dar după ce s-a format craterul.

Craterul a apărut chiar în mijlocul bulevardului, între cele două sensuri de mers. Zona a fost semnalizată rapid de angajații Apa Nova, însă lucrările pentru astuparea gropii au început după mai bine de 15 ore de la momentul sesizării

Oficialii de la Apa Nova spun că problemele au apărut după o avarie la reţeau de canalizare. Apa s-a infiltrat pe sub asfalat şi a creat eroziunea.

Muncitor: Acum am pregătit-o pentru asfalt, o asfaltăm şi cam atâta. Are 4.70 pe 3.70 acuma, la stadiul ăsta.

Reporter: Dar s-a mai întâmplat?

Muncitor: Păi zi de zi facem noi aşa ceva.

Alte cel puţin şapte surpări uriaşe au avut loc de la începutul anului în Bucureşti.

Cel mai grav incident e, însă, cel din urmă cu doi ani. O mamă şi copilul ei de cinci ani au căzut într-un crater uriaş, după ce drumul de acces spre grădiniţă s-a surpat sub maşina din care tocmai ieşiseră. Doar prin minune au reuşit să scape din groapă cu doar câteva zgârieturi, dar şi cu o spaimă pe care, cu siguranţă, nu o vor uita niciodată.

Reacţia Apa Nova

"Surparea a survenit în urma unei avarii la rețeaua de canalizare. Echipele Apa Nova București au intervenit în regim de urgență, prin punerea în siguranță a zonei și efectuarea lucrărilor necesare pentru refacerea porțiunii afectate. În prezent, se lucrează la turnarea covorului asfaltic, intervenția fiind aproape de finalizare.", au transmis oficialii Companiei Apa Nova.