Prânzul bun şi ieftin de la birou nu mai e la cantină. Supermarketurile dezvoltă un segment tot mai accesibil: produsele "gata de consum". Un sandviş consistent sau o porţie de mâncare gătită se vinde chiar şi la jumătate de preţ faţă de un restaurant. Există însă şi dezavantaje: calorii ascunse şi deseori prea mulţi conservanţi.

Cea mai ieftină alegere, dar şi cea mai nesănătoasă.

"Doi covrigi care costă 5 lei, și un chefir tot la 5 lei. Este masa de prânz obișnuită a multor angajați care vor să economisească bani. Însă are prea puține proteine și prea mulți carbohidrați", transmite Georgiana Pocol, reporter Observator.

Cei care vor un prânz mai consistent, dar nu la fel de scump precum cel de la cantină, aleg o altă variantă, intermediară: supermarketul.

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"Produsele refrigerate au mai multă priză la public și cresc mai repede. Vedem un consumator care caută mâncare ca acasă, cu ingrediente naturale, fără conservanți, și produse proaspete", a explicat Feliciu Paraschiv, Asociația Magazinelor Mici și Mijlocii.

Mai exact, produsele "Ready to eat": Mâncare gata preparată, ambalată individual, şi, la un preţ mai mic decât în restaurante.

Cât costă, de fapt, un prânz cumpărat din supermarket

Am făcut şi un calcul să vedem cât ne costă o masă de prânz luată de la raft. De exemplu, o caserolă cu mix de pui cu ciuperci și orez costă 30 de lei. Dacă adăugăm o apă, ajungem la 35 de lei. Un sandviș gata preparat costă sub 12 lei. O porție de hummus - în jur de 10 lei. Dacă adăugăm niște biscuiți și o legumă, ajungem la 20 de lei. Este segmentul din sectorul alimentar cu cele mai mari creşteri.

"Avem, în piața din România, companii care investesc în momentul actual 7 milioane de euro ca să ajungă la 15 mii de porții de mâncare pe zi, ca producție, și să le livreze în supermarket", a adăugat Feliciu Paraschiv.

Când supermarketul ajunge la preţul unei cantine

Datele din industrie arată că în 2015 această categorie era evaluată la circa 150 mil. lei, iar în 2024 a ajuns aproape de pragul de 400 de milioane de lei. S-a triplat aproape în ultimul deceniu.

În cazul produselor gata de consum mai elaborate, însă, supermarketul nu mai este neapărat varianta ieftină. Un prânz poate depăşi 30 de lei și se apropie astfel de prețul unei cantine, unde un meniu complet porneşte de la 35 de lei.

"Pulpă de pui cu cartofi și cu cașcaval pane. Poți să îți alegi în funcție de dorința pe care o ai. Aici e avantajul, că ai mai multe opțiuni", a spus o persoană.

"De cele mai multe ori, de aici obișnuiesc să iau de mâncare, fie meniul zilei. Azi am ales meniul zilei, cu ciorbă de fasole și piept de pui", a adăugat altcineva.

"Avem stație de mâncare românească și internațională, stație cu ciorbe și supe, mâncare asiatică. Mai avem partea de salate, zona de paste, bineînțeles, și pizza, și sandvișuri. Mai ales în zilele de marți, miercuri și joi, clienții noștri sunt prezenți aici, la locații", a precizat Alexandra Iorgu, reprezentant restaurant tip cantină.

Specialiştii din industrie spun că fenomenul produselor gata de consum din supermarket reduce şi risipa alimentară. Oamenii nu mai cumpără în exces, ci cantitatea optimă pentru o masă.