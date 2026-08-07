Țara în care au dispărut 23.000 de joburi într-o lună. Experții estimau 100.000 de noi angajări

Piaţa muncii din SUA a oferit o surpriză majoră în iulie: în locul celor aproximativ 100.000 de noi locuri de muncă anticipate de analişti, economia americană a pierdut 23.000 de posturi. Datele vin la pachet cu revizuiri puternic negative pentru lunile mai şi iunie, când numărul joburilor a fost cu 103.000 mai mic decât se raportase iniţial.

Angajatorii din SUA au renunțat la 23.000 de locuri de muncă în iulie 2026, șocându-i pe analiștii care se așteptau la o creștere cu până la 100.000 de joburi, potrivit Mediafax. Datele guvernamentale au mai arătat că în lunile mai și iunie au existat cu 103.000 de locuri de muncă mai puțin decât se raportase anterior.

Statistica a fost realizată de Biroul de Statistică a Muncii (BLS). Analiștii se așteptau ca economia să adauge la capitolul personal aproximativ o populație comparabilă cu cea a unui oraș mic. În schimb, s-a pierdut personal cât populația unui oraș mediu.

Paradoxul de pe piaţa muncii

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În mod paradoxal, rata șomajului a scăzut ușor de la 4,2% la 4,1%. Experții spun că modificarea a fost determinată parțial de faptul că lucrătorii au părăsit forța de muncă, în loc să-și găsească un loc de muncă.

Concluziile arată o imagine mult mai slabă a pieței muncii din SUA decât se credea anterior. Iar revizuirile înrăutățesc situația.

Cifra salariilor din luna mai a fost revizuită în scădere de la +129.000 la +63.000. Asta înseamnă o reducere de 66.000 de locuri de muncă. Luna iunie a fost revizuită de la +57.000 la +20.000, o reducere suplimentară de 37.000. Împreună, în cele două luni s-au pierdut 103.000 de locuri de muncă mai mult decât s-a raportat inițial.

Creșterea medie lunară față de cele 12 luni anterioare a fost de doar +34.000, o cifră care va fi supusă unei revizuiri pe 28 august.

Unde s-au dus locurile de muncă

Trei sectoare au determinat scăderea din iulie. Învățământul a pierdut 50.000 de posturi, ceea ce reprezintă o inversare bruscă în raport cu ultimele 12 luni.

Comerțul cu amănuntul a pierdut 19.000 de locuri de muncă, în top aflându-se depozitele, hipermarketurile și benzinăriile. Activitățile financiare au scăzut cu 14.000, ducând pierderile totale ale sectorului la 121.000 de la vârful din mai 2025.

Singura evoluție cu adevărat pozitivă a fost în domeniul asistenței medicale, care a adăugat 22.000 de locuri de muncă. Construcțiile, industria prelucrătoare, transporturile, serviciile profesionale și agrementul și ospitalitatea au fost toate puțin modificate.

Șomaj și persoane care nu figurează în statistici

Rata șomajului a scăzut ușor la 4,1% de la 4,2%, o scădere determinată parțial de părăsirea forței de muncă a lucrătorilor, mai degrabă decât de găsirea unui loc de muncă.

Numărul șomerilor a scăzut cu 178.000, ajungând la 6,916 milioane, dar forța de muncă civilă în sine s-a diminuat cu 264.000, ajungând la 169,094 milioane. Cu alte cuvinte, o parte semnificativă a îmbunătățirii ratei șomajului a provenit din faptul că persoanele au părăsit complet piața muncii, în loc să intre în câmpul muncii.

Numărul persoanelor care nu sunt în câmpul muncii a crescut cu 381.000, ajungând la 106,189 milioane. Participarea la forța de muncă a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la 61,4%, în scădere cu 0,7 puncte procentuale față de ianuarie.

Raportul ocupare-populație a scăzut, de asemenea, cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la 58,9%. În ceea ce privește concedierile temporare, cifra a crescut cu 153.000, ajungând la 921.000.