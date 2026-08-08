O dronă venită dinspre România a explodat în Bulgaria, în apropierea unui gazoduct. Reacţia MApN

O dronă a intrat din România în Bulgaria și a explodat la un kilometru de stația de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan. Aparatul de zbor fără pilot s-a prăbușit într-un lan de floarea-soareluri, potrivit informațiilor oferite de premierul bulgar, Rumen Radev.

O dronă a pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian bulgar venind dinspre nord şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, a anunţat prim-ministrul Rumen Radev într-o conferinţă de presă organizată după o şedinţă a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri, relatează agenţia bulgară BTA.

Drona a explodat la 100 de metri în interiorul Bulgariei, lângă un gazoduct

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineaţă, la ora 8:10 şi a avut loc în imediata vecinătate a fostului punct de control de frontieră Kardam dintre Bulgaria şi România (corespunzând vamei Negru Vodă în România - n.r.) şi la aproximativ 1.000 de metri de staţia de compresoare a Bulgariei de pe traseul gazoductului Trans-Balcan, a adăugat Radev.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit prim-ministrului, drona s-a prăbuşit pe un câmp de floarea-soarelui.

Au fost luate măsuri, iar zona a fost izolată. Nu s-au înregistrat victime şi nici pagube la infrastructură, a precizat Radev.

Radev: Drona transporta o cantitate substanțială de material exploziv

"Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată", a declarat Radev.

Drona nu a fost depistată nici în spaţiul aerian al României, nici în cel al Bulgariei

El a subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar.

"De asemenea, nu am primit nicio informaţie de la Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate din Torrejon (Spania), care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei", a adăugat Radev.

În urma incidentului, a spus el, personalul Poliţiei de Frontieră şi echipamentele utilizate pentru detectarea şi contracararea dronelor vor fi redirecţionate de la graniţa cu Turcia către graniţa cu România.

Radev a comentat, de asemenea, cu privire la cele trei drone Shahed doborâte în România în urmă cu două săptămâni, asigurându-i pe jurnalişti că Bulgaria a reacţionat imediat şi că Ministerul Apărării a întărit acoperirea radar în regiune.

Drona s-a prăbuşit pe un câmp de floarea-soarelui

La începutul săptămânii viitoare va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia Polonia va furniza informaţii cu privire la incidentul legat de rachetele balistice de pe teritoriul său, România va informa aliaţii cu privire la dronele detectate deasupra teritoriului său, iar Bulgaria va ridica problema dronei care a explodat pe teritoriul bulgar, a spus Radev.

Radev: "Nu este o dronă-jucărie, ci o dronă de dimensiuni mai mari"

Întrebat dacă drona era civilă sau militară, Radev a spus că există materiale fotografice disponibile, dar, deoarece drona a fost avariată în urma exploziei, nu a fost posibilă determinarea tipului acesteia. "Nu este o dronă-jucărie, ci o dronă de dimensiuni mai mari", a detaliat el.

Întrebat dacă incidentul a fost un atac deliberat şi dacă drona transporta ceva, el a răspuns că acest lucru nu poate fi stabilit în acest moment. El a precizat că drona transporta o cantitate substanţială de material exploziv, suficientă pentru a produce o explozie care a putut fi auzită de la o distanţă considerabilă.

Radev a explicat că drona nu a fost detectată nici în spaţiul aerian bulgar, nici în cel românesc, deoarece astfel de drone sunt greu de detectat din cauza dimensiunilor reduse. „Atunci când zboară la altitudine joasă”, a spus el, „nu este posibil să se asigure o acoperire radar suficient de densă”. Potrivit lui Radev, în prezent există informaţii doar despre o singură dronă.

„Ştiţi că, de ani de zile, procedura de achiziţionare a unor radare digitale tridimensionale moderne a fost amânată, dar Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera livrarea acestora”, a promis prim-ministrul Bulgariei, fost preşedinte şi fost pilot militar.

Ministrul apărării, Dimităr Stoianov, a declarat la rândul său că, până la 31 iulie, spaţiul aerian al Bulgariei fusese protejat în conformitate cu aranjamentul său standard, care implica avioane de vânătoare MiG-29 şi sisteme de rachete sol-aer.

„Începând cu ora 9:00 din 31 iulie, ca răspuns la evoluţiile din România şi la dronele doborâte de Forţele Aeriene Române, am consolidat atât supravegherea spaţiului aerian, cât şi apărarea aeriană prin desfăşurarea de forţe şi echipamente suplimentare, inclusiv sisteme de rachete sol-aer, elicoptere Cougar şi avioane Su-25”, a spus Stoianov.

El a adăugat că acoperirea radar a fost, de asemenea, consolidată cu staţii radar suplimentare şi că au fost introduse măsuri pentru întărirea supravegherii şi securităţii în jurul instalaţiilor strategice. Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională a Bulgariei a emis instrucţiuni către toate instituţiile relevante pentru a consolida securitatea în zonele strategice. Sistemele anti-drone au fost activate oriunde sunt disponibile astfel de capacităţi.

Şi Stoianov a explicat că astfel de drone sunt dificil de detectat din cauza dimensiunilor reduse şi a altitudinii mici de zbor. "Este imposibil să asigurăm o acoperire radar suficient de densă pentru a garanta detectarea fiecărei ţinte aeriene mici, care zboară la joasă altitudine. Aceasta reprezintă o provocare. După cum ştiţi, achiziţionarea de radare digitale tridimensionale moderne a fost amânată de ani de zile. Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera livrarea acestora, dar va trebui totuşi să aşteptăm", a declarat Stoianov, citat de BGNES.

Reacţia MApN

În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.