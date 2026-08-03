Ministerul Finanţelor a împrumutat peste un miliard de lei de la bănci pentru finanţarea deficitului bugetar

Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,099 miliarde lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 24 luni, la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, citate de Agerpres.

Ministerul Finanţelor a împrumutat luni peste un miliard de lei de la bănci - Sursa: Profimedia

Valoarea nominală a emisiunii a fost de un miliard de lei, iar băncile au subscris 1,339 miliarde lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 164,9 milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna august 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

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Suma de 7,2 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,3 miliarde lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna iulie 2026, de 8,5 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.