Moscova acuză SUA de implicare în atacurile Ucrainei asupra teritoriului rus. Lavrov: "Am cerut explicaţii"

Rusia acuză Statele Unite că sunt implicate în atacurile Ucrainei asupra teritoriului rus și susține că Washingtonul ar furniza inclusiv informații folosite pentru pregătirea loviturilor. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spune că Moscova a cerut explicații Departamentului de Stat și așteaptă un răspuns, în timp ce negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina rămân blocate.

"Am transmis Departamentului de Stat o serie de întrebări și am cerut explicații, inclusiv în ceea ce privește datele de informații și la faptul că SUA sunt mult mai profund implicate în organizarea și desfășurarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus, împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns", a declarat Lavrov pentru televiziunea de stat, potrvit Mediafax.

Negocierile de pace privind Ucraina sunt suspendate din februarie, când Statele Unite au intrat în război cu Iran și și-au întrerupt eforturile de mediere între Moscova și Kiev.

Lavrov vorbește despre discuțiile dintre Putin și Trump

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Lavrov a mai spus că Vladimir Putin i-ar fi transmis președintelui american Donald Trump, la summitul desfășurat în urmă cu un an, că Moscova este pregătită să accepte propunerile de pace formulate de SUA.

Ministrul rus de Externe a susținut că Putin i-ar fi spus lui Trump: „Donald, ne-ai trimis niște propuneri și m-am gândit la ele. Sunt chestiuni care necesită compromisuri. Dar accept propunerile tale în forma în care ni le-ai trimis”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a negat că la summit ar fi fost încheiat vreun acord, afirmând că, dacă ar fi existat unul, războiul s-ar fi încheiat deja.

Lavrov a mai spus că Putin este dispus să îi primească din nou în Rusia pe emisarii lui Trump. „Întrebarea este cu ce vor veni”, a adăugat el.

El a declarat, de asemenea, că Moscova își va intensifica eforturile pentru a distruge orice livrări occidentale destinate armatei ucrainene.

„Vom înăspri semnificativ metodele noastre pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașinăria de război a Kievului. Și facem deja acest lucru”, a spus Lavrov.