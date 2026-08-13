Un fost comandant al singurului submain pe care l-a avut Ucraina ar fi fost ucis. Trecuse de partea Rusiei

Un ofiţer rus a fost ucis joi în ceea ce autorităţile au descris ca un asasinat comis la Sevastopol, cel mai mare oraş din Crimeea şi bază a Flotei Rusiei din Marea Neagră, relatează Reuters, citându-l pe guvernatorul regional, Mihail Razvojaev. Unele media de la Kiev relatează că în atentat a fost ucis fostul comandant al unui submarin ucrainean, care trecuse de partea Rusiei în timpul anexării Crimeei în 2014.

Guvernatorul a declarat că o femeie a fost arestată sub suspiciunea de a fi comis atacul în numele serviciilor speciale ucrainene. Kievul nu a făcut niciun comentariu deocamdată, potrivit Agerpres.

Razvojaev nu a dezvăluit nici identitatea victimei şi nici pe cea a suspectei. Agenţia oficială rusă de presă TASS a citat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmând că femeia este cetăţeană rusă.

Rusia a acuzat anterior Ucraina de o serie de asasinate vizând oficiali militari de rang înalt şi persoane implicate în efortul de război al Moscovei.

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Separat, Razvojaev a indicat că cinci persoane şi-au pierdut viaţa la Sevastopol în cursul nopţii trecute în timpul unei operaţiuni de neutralizare a unui dispozitiv exploziv.

Presa ucraineană, între care portalul Dialog.ua, relatează că la Sevastopol a fost eliminat fostul comandant al submarinului ucrainean Zaporojie, Robert Şagheev, care a trecut de partea ruşilor după anexarea Crimeei în 2014. La vremea aceea, flota militară ucraineană staţiona în peninsulă. Media ucrainene îl numesc pe Şagheev "trădător de ţară", întrucât a predat submarinul ucrainean ocupanţilor ruşi fără luptă, trădându-şi jurământul şi trecând de partea inamicului. Biroului de stat de investigaţii al Ucrainei l-a acuzat, în contumacie, de "trădare" în 2022.

Şagheev a ajuns la gradul de căpitan de rangul I în armata de ocupaţie rusă. El era comandant adjunct al Brigăzii 4 separate de submarine din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagră, care efectuează atacuri asupra oraşelor şi aşezărilor din Ucraina şi infrastructurii ucrainene.

Deocamdată nu există informaţii oficiale despre asasinarea lui Robert Şagheev.

În prezent se ştie că, într-un parc din apropierea bulevardului Stoletovski din Sevastopol, o femeie a detonat un rucsac care conţinea un dispozitiv exploziv, ce se afla într-un coş de gunoi sau sub o bancă. Un căpitan de rangul I a murit pe loc. Forţele de securitate ruse au izolat locul unde a avut loc explozia, iar multe ambulanţe au fost mobilizate.