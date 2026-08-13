Un fost comandant al singurului submain pe care l-a avut Ucraina ar fi fost ucis. Trecuse de partea Rusiei
Un ofiţer rus a fost ucis joi în ceea ce autorităţile au descris ca un asasinat comis la Sevastopol, cel mai mare oraş din Crimeea şi bază a Flotei Rusiei din Marea Neagră, relatează Reuters, citându-l pe guvernatorul regional, Mihail Razvojaev. Unele media de la Kiev relatează că în atentat a fost ucis fostul comandant al unui submarin ucrainean, care trecuse de partea Rusiei în timpul anexării Crimeei în 2014.
Guvernatorul a declarat că o femeie a fost arestată sub suspiciunea de a fi comis atacul în numele serviciilor speciale ucrainene. Kievul nu a făcut niciun comentariu deocamdată, potrivit Agerpres.
Razvojaev nu a dezvăluit nici identitatea victimei şi nici pe cea a suspectei. Agenţia oficială rusă de presă TASS a citat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmând că femeia este cetăţeană rusă.
Rusia a acuzat anterior Ucraina de o serie de asasinate vizând oficiali militari de rang înalt şi persoane implicate în efortul de război al Moscovei.
Separat, Razvojaev a indicat că cinci persoane şi-au pierdut viaţa la Sevastopol în cursul nopţii trecute în timpul unei operaţiuni de neutralizare a unui dispozitiv exploziv.
Presa ucraineană, între care portalul Dialog.ua, relatează că la Sevastopol a fost eliminat fostul comandant al submarinului ucrainean Zaporojie, Robert Şagheev, care a trecut de partea ruşilor după anexarea Crimeei în 2014. La vremea aceea, flota militară ucraineană staţiona în peninsulă. Media ucrainene îl numesc pe Şagheev "trădător de ţară", întrucât a predat submarinul ucrainean ocupanţilor ruşi fără luptă, trădându-şi jurământul şi trecând de partea inamicului. Biroului de stat de investigaţii al Ucrainei l-a acuzat, în contumacie, de "trădare" în 2022.
Şagheev a ajuns la gradul de căpitan de rangul I în armata de ocupaţie rusă. El era comandant adjunct al Brigăzii 4 separate de submarine din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagră, care efectuează atacuri asupra oraşelor şi aşezărilor din Ucraina şi infrastructurii ucrainene.
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Deocamdată nu există informaţii oficiale despre asasinarea lui Robert Şagheev.
În prezent se ştie că, într-un parc din apropierea bulevardului Stoletovski din Sevastopol, o femeie a detonat un rucsac care conţinea un dispozitiv exploziv, ce se afla într-un coş de gunoi sau sub o bancă. Un căpitan de rangul I a murit pe loc. Forţele de securitate ruse au izolat locul unde a avut loc explozia, iar multe ambulanţe au fost mobilizate.