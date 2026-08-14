Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de final. Din contră. Ucraina atacă tot mai adânc în teritoriul rusesc, în timp ce Rusia se laudă cu o ofensivă susţinută pe front. De asemenea, loviturile din porturi şi asupra infrastructurilor strategice sunt alte semne că războiul pare chiar mai intens decât în primii ani.

"Nu va mai exista Moscova sau Sankt Petersburg". Ideologul lui Putin, despre "posibilul" război nuclear - Profimedia / imagine ilustrativă

În aceste condiţii, Alexander Dugin, supranumit "filosoful lui Putin", susţine că un război total cu Occidentul este nu doar probabil, ci "aproape inevitabil". Dugin a precizat că până la transformarea acestui conflict într-unul nuclear nu mai este decât un pas, catologând această perspectivă drept "foarte probabilă".

Marile oraşe ale Rusiei vor dispărea

Dugin a venit cu un mesaj aproape apocaliptic. Marile oraşe ale Rusiei precum Moscova sau Sankt Petersburg vor fi şterse de pe suprafaţa pământului. Ideologul lui Putin cere ca Rusia să pregătească planuri de dislocare a unui număr uriaş de oameni din aceste metropole către zonele rurale.

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"Metropolele rusești, în care se concentrează întreaga viață, întreaga industrie, întreaga economie, devin o țintă tentantă pentru lovituri precise. De aceea este necesară o relocare imediată și în masă a populației din orașe, în special din metropole. Nu vor mai exista orașe mari: nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ekaterinburg. Oamenii se vor muta la țară pentru a trăi în liniște. Iar clădirile înalte pot fi transformate în ferme, de exemplu, pentru mineritul de bitcoini. Acolo să locuiască computerele, acolo să locuiască roboții", a declarat Alexander Dugin.

Luna trecută, Dugin declara că Rusia duce în Ucraina un "război sfânt" împotriva întregului Occident, un conflict care ar putea duce chiar la "sfârşitul unanităţii". În aceeaşi logică a discursului, Dugin îi numea pe ofiţerii FSB şi pe cei ai Ministerului de Interne drept "mesageri ai lui Dumnezeu".