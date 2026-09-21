Din fericire, dacă în politică opțiunile sunt uneori blocate în trecut, când vine vorba de gastronomie, avem libertatea deplină să cucerim lumea. Lăsăm așadar votul electronic cu fir din Rusia și mergem în Franța, acolo unde românii au câștigat detașat un scrutin extrem de important: cel al gustului. În inima Parisului, printre arome izvorâte din toate colţurile planetei, bucătăria românească a cucerit inimile vizitatorilor unui festival internaţional de gastronomie. Micii, sarmalele, dar şi cozonacii de casă au furat privirile şi au încântat papilele gustatitive ale miilor de localnici şi turişti. Iar laudele au oferit un strop de alinare pentru românii plecaţi de zeci de ani din ţară.

Doamna Irina este stabilită în Franţa de 30 de ani şi este deja una dintre veteranele festivalului. Anul acesta a ales un meniu cu succes garantat.

Reporter: Care este preparatul cel mai căutat aici, la târg?

Irina Huja, fondatoare: La noi, mititeii şi sarmalele. Şi berea românească. E foarte bună şi mulţi spun că e un pic diferită.

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Parizienii descoperă gastronomia românească

Lângă ea, Camelia atrage parizienii cu bucate ca la mama acasă, langoşi, plăcinte cu mac şi cozonaci frământaţi chiar de ea.

"Ne simţim onorate pentru faptul că putem fi aici ca să descopere şi ceilalţi gastronomia noastră. Din păcate, gastronomia noastră nu e foarte cunoscută şi ne dăm seama în fiecare an că oamenii încă nu ştiu mare lucru de România, ştiu de Dracula", spune Camelia Rostaş, Președinta Asociației Camy delice.

"De câţiva ani, ne facem cale către specialiştii francezi în vinuri şi către restaurantele din Franţa, în special din Ile de France. Încetul cu încetul descoperă soiurile româneşti specifice şi le plac", Lucian Rotar, patron Millesime Wines.

Românii plecaţi simt dorul de casă

Printre mirosurile care îmbie la masă se strecoară însă şi dorul de casă al expozanţilor.

"Să ştiţi că viaţa aici nu e uşoară, e foarte grea, şi mie personal mi-e foarte dor de casă. Eu sunt din Timişoara şi am aici, în suflet, ceva, sper într-o bună zi, curând dacă ar fi posibil, să mă întorc acasă", spune Camelia Rostaş, Președinta Asociației Camy delice.

Peste 80 de țări își aduc aici, în inima Parisului, preparatele, produsele și tradițiile culinare. Pentru cei plecați departe de țară, însă, acest loc nu este doar despre mâncare. Este despre amintiri, familie și dorul de casă. Se află și standul României, care îi cucerește pe vizitatori cu mirosul și gustul bucatelor românești.

Ajuns la a zecea ediţie, festivalul Village International de la Gastronomie a pus în centru anul acesta Italia, a cărei bucătărie este recunoscută ca patrimoniu cultural imaterial al umanității UNESCO. Pe lângă degustări, evenimentul din acest an a inclus demonstrații culinare, spectacole şi concerte.