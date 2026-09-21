Nu e prima dată când TikTok-ul ne face să ne întrebăm "Cât de departe se poate ajunge?". Şi, cu siguranţă, nu va fi ultima dată. Influenţa acestei platforme este uriaşă. Doi tineri, de 18 şi 19 ani, au murit pe loc, după ce au făcut voit o provocare văzută pe TikTok. Nu i-a pus nimeni, doar au vrut sa adune cat mai multe vizualizări. Au gonit pe şosea noaptea, cu farurile le stinse. Cursa lor s-a oprit însă, după doar câteva secunde. Tânărul care a supravieţuit accidentului a povestit tot ce s-a întâmplat.

La doar 18 şi 19 ani, Mihai şi Andrei au murit în accidentul de pe şoseaua din Prahova. Pe bancheta din spate, un al treilea tânăr a scăpat ca prin minune - cu doar câteva răni. Provocarea pe care au văzut-o pe TikTok şi pe care au vrut să o reproducă a luat o turnură tragică în doar câteva secunde.

"Voiam să mergem la un parc. Am mers, am mers şi prietenul meu, care a decedat primul a făcut o glumă ca să mă sperie pe mine şi a spus să stingă luminile de la... Farurile. Le-a stins vreo două secunde şi după aia le-a aprins şi a dat viteză şi era foarte aproape de curbă şi fix atunci, la curbă, a dat viteză...", spune tânărul care a supravieţuit.

Maşina în care se aflau cei trei tineri circula pe DJ 140, în comuna Puchenii Mari. În această curbă, şoferul a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe şosea şi s-a izbit violent de acest copac. Pasagerul de pe scaunul din dreapta avea 19 ani şi a murit pe loc. Şoferul de 18 ani a fost transportat la spital, unde a decedat şi el câteva ore mai târziu.

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Mărturia singurului supravieţuitor este terifiantă.

"Dacă nu trăgea de volan, intram într-un lan de porumb şi era mai bine. A virat stânga şi am intrat în pom", a declarat supravieţuitorul.

Au plătit cu viaţa pentru o provocare de pe TikTok

"Băiatul meu era în spatele şoferului. Nu avea centură, avea... Cred că a fost Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu. A ieşit în drum, a încercat să oprească maşinile. Au trecut două maşini pe lângă ei, nu au vrut să oprească", a declarat mama tânărului care a supravieţuit.

Abia a treia maşină ar fi oprit, iar şoferul a sunat la 112. Pentru cei doi tineri, nu a mai putut face nimic.

"A plecat să bea un suc şi nu s-a mai întors", a declarat mama pasagerului din dreapta.

Martorii spun că tănărul de 18 ani gonea pur şi simplu pe şosea.

"Cică ar fi avut 120 de kilometri la oră", spune un martor minor.

"Se circulă cu viteză destul de mare, când a trecut pe lângă mine odată...Şi motociclişti circulă pe aici...

Şi cu 150 (n.r. de kilometri pe oră) pe aici", spune un martor.

Localnicii cred că şoseaua unde a avut loc tragedia e una blestemată. Toţi se tem şi de şoferii care fac raliu pe aici.

"Aseară, dacă era unul cu bicicleta pe aici...Murea pe loc! Pe loc! Şi noi, dacă eram pe aici, că ne plimbăm mereu, eram morţi!", spune un localnic.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz şi urmează să stabilească cu exactitate ce a provocat accidentul. Doar anul trecut, aproape 1300 de oameni şi-au pierdut viaţa pe şoselele din România. Peste 3 mii au suferit răni grave.