Scumpirile nu se mai opresc în benzinării. Litrul de motorină mai are doar 3 bani până să atingă pragul de 11 lei. Cel mai mare producător de carburanți din România avertizează că stocurile sunt sub presiune și că unele comenzi angro ar putea întârzia. Primii afectaţi ar putea fi agricultorii, care sunt în plină campanie de recoltare. Efectele se vor vedea și în prețurile de la raft.

Radu cultivă cereale în județul Vrancea. A tras utilajele pe dreapta de câteva zile, în așteptarea motorinei.

"Nu văd cu ochi buni ceea ce se întâmplă astăzi. Am fost în situația de a sta câteva zile pentru a se disponibiliza cantitatea de care noi avem nevoie în fermă. Dacă stăm pe loc pierdem un întreg an.", explică Radu Martinescu, fermier.

În plină campanie agricolă, fiecare litru de motorină în plus la preț se adună pe nota de plată a fermierilor.

Articolul continuă după reclamă

"În momentul ăsta au două dificultăți. Prima este aprovizionarea cu combustibil și a doua este cum vedem că costul combustibilului impactează la propriu profitul pentru fiecare fermă. Au ajuns, fără a exagera, circa 120-150 de euro în plus pe hectar cost combinat din îngrășăminte și combustibil.", precizează Cezar Gheorghe, Clubul Fermierilor Români.

La o fermă de o mie de hectare, vorbim aşadar de până la 150 de mii de euro în plus.

"Cu siguranță vom avea prețuri mult mai ridicate în ceea ce privește produsele finite la raft. Aici e marele risc, ca aceste sincope în aprovizionarea cu combustibil să genereze întârzieri în recoltare și în pregătirea pentru culturile de toamnă.", adaugă Cezar Gheorghe.

Măsuri aşteaptă toţi românii şi pentru ce se întâmplă la pompă. Carburanții au ajuns la un nivel record în benzinăriile din țară. Doar în ultima săptămână, s-au scumpit cu 7,5%, cea mai mare creştere UE.

Față de finalul lunii iunie, motorina s-a scumpit de la 9 lei și 20 de bani, la aproape 10 lei și 63 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, scumpirea ajunge la 70 de lei.

Reporter: Cât v-a costat ultimul plin?

Şofer: Cred că în jur de 400 - 400 și ceva. S-a scumpit și pe GPL, deci cu 30 de lei mai mult.

"Ultimul plin, vreo 7 milioane și ceva.", adaugă un alt şofer.

Teama că mâine va fi și mai scump poate pune și mai multă presiune pe piață.

"Pentru că, ce văd șoferii români? Văd că prețul se duce în sus, prin urmare există această tendință de a îți cumpăra acum mai mult chiar decât este necesarul tău de consum, în mod obișnuit, ca să te asiguri că prinzi un preț, cât de cât, și că el nu crește peste o săptămână, două sau trei și ajunge la 14 lei sau 15 lei.", spune Eugenia Gusilov, expert în energie.

La mijlocul lunii va intra în vigoare reducerea accizei la carburanți, măsură aprobată de parlament în sesiune extraordinară. Totuși, reducerea nu se va aplica direct pe prețul de la pompă.

"Acciza dinamică pe care guvernul a adoptat-o nu va ajuta foarte mult, pentru că ea va scădea 5% și maxim 25% dar din acciză, care e de tot 2,8 lei pe litru de motorină. Adică nu se aplică reducerea la prețul integral, care e aproape 11 lei pe litru de motorină.", adaugă Eugenia Gusilov.

Cu toate acestea, autoritățile dau asigurări că situația va reveni la normal.

"Aprovizionarea cu țiței va reintra în normal. În momentul în care există o cerere mare pe care aprovizionarea nu o poate onora 100% de pe o zi pe alta, apare inevitabil o presiune pe preț.", a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Doar din încasările suplimentare din TVA, statul câștigă aproape 200 de milioane de lei în fiecare lună.