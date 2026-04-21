Ciucu: Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să se lepede de a face politică "a la pesede"

Ciprian Ciucu a declarat marți că premierul Ilie Bolojan le-a cerut liderilor PNL să renunțe la practicile politice "a la pesede".

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 14:31
"Partidul Naţional Liberal nu trebuie doar să se lepede de PSD! Nu este suficient! Trebuie să se lepede inclusiv de a face politică a la pesede. Trebuie să aleagă o cale! Are calea uşoară, de a continua ca până acum, alături de PSD. Sau are calea grea, să termine (unii colegi) cu toate sinecurile şi cu toate golăniile. Unii sunt cu beneficiile, iar partidul şi alţii dintre noi suntem cu înjurăturile", a spus Bolojan, conform relatărilor lui Ciucu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, prim-ministrul a subliniat că alegerea "cea mai comodă" nu va aduce rezultate pentru partid şi pentru ţară.

"A fi confortabil pentru PSD (cu referire la un ipotetic premier din PNL) înseamnă a nu lua deciziile corecte pentru România. Pentru că asta te împing să faci", a completat Bolojan, citat în postarea lui Ciucu.

Biroul Politic Naţional al PNL şi grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marţi, în unanimitate, o rezoluţie în care îşi exprimă sprijinul "ferm" pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate.

