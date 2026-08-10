Satul care s-a transformat radical în doar nouă luni. Localnicii spun că sunt nevoiți să evite anumite zone

În doar nouă luni, liniștea unui sat din comitatul Kent, Marea Britanie s-a transformat într-un coșmar, după ce au apărut cinci tabere de nomazi. Oamenii spun acum că le este frică să mai folosească anumite drumuri.

Imagine din dronă cu unul din satele din Kent - Shutterstock

Locuitorii afirmă că viața liniștită din pitorescul sat Sandway, din comitatul Kent, a fost afectată și acuză consiliul local că nu face suficient pentru a rezolva situația.

"Evident că nu suntem mulțumiți. Valoarea caselor noastre a scăzut. Zona s-a schimbat. Nu mai merg pe anumite drumuri. Locuitorii nu vor să vorbească pentru că trăim aici și nu vrem represalii. Dacă mi-aș spune numele, sunt chiar la câteva străzi distanță și ar putea veni să vadă ce am în hambar", spune unul dintre ei, potrivit The Sun.

Localnicii spun că în zona imediată există acum șase amplasamente neautorizate, în timp ce alte trei amplasamente autorizate se află în apropiere, în Lenham Heath.

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Din zonă linișitită, într-una de teroare

Satul Sandway este descris de locuitori drept o zonă liniștită și pitorească. Unul dintre amplasamente, situat în Warren Lands, este folosit de comunități nomade de mai mulți ani. Însă locuitorii susțin că în ultimele nouă luni au apărut alte cinci amplasamente.

Cel mai recent se află în apropierea pubului The Wishful Thinker, iar lucrările au început în luna mai.

Locuitorii afirmă că au sesizat imediat situația la Consiliul districtual Maidstone. Însă, atunci când un reprezentant al consiliului a mers la fața locului, acesta a concluzionat că terenul fusese solicitat pentru pășunatul cailor și că, la acel moment, nu exista o încălcare a autorizației de construire.

Localnicii susțin că, în weekendul următor, cu zi liberă legală, o echipă a început să amenajeze terenul.

Aceștia spun că mai multe garduri vii au fost îndepărtate, au fost instalate conducte pentru alimentarea cu apă, iar pe teren a fost adusă o locuință mobilă de mari dimensiuni.

Ulterior, proprietarul terenului a depus o cerere de autorizare în încercarea de a obține aprobarea retroactivă pentru lucrările efectuate.

"Ei pot pune o casă mobilă uriașă și totul este în regulă"

Locuitorii spun însă că simt că pentru ei se aplică alte reguli. Sarah, în vârstă de 35 de ani, s-a mutat în sat în urmă cu puțin peste un an.

"Este pur și simplu puțin enervant. Tot apar. Nu arată deloc bine. De fiecare dată când merg pe drum mai văd una. Nu pare să se poată face prea multe. Este frustrant că eu trebuie să cer autorizație de construire ca să-mi vopsesc ușa, iar ei pot pune acolo o casă mobilă uriașă și totul este în regulă", spune femeia.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani se teme că vor apărea și mai multe amplasamente dacă autoritățile nu intervin. El susține că situația afectează zona și are un „efect negativ” asupra prețurilor locuințelor.

"Nimeni nu vrea să locuiască aici știind că ar putea veni și mai mulți nomazi. Aruncă apa uzată pe străzi și fac focuri mari. Din punct de vedere al mediului, este foarte rău. Arată ca un depozit de fier vechi", afirmă un localnic.

"Au nevoie și ei să locuiască undeva"

Un alt localnic, care trăiește în zonă de 44 de ani, a avut însă o poziție diferită.

"Și ei trebuie să locuiască undeva. Nu există suficiente amplasamente unde să poată merge și nici nu li se permite să se mute în permanență. Pe mine nu mă deranjează. Nu am văzut nicio problemă", spune acesta.

Președintele Consiliului Parohial Lenham, consilierul John Britt, a confirmat existența a șase amplasamente în Sandway și în împrejurimi.

El a spus însă că problema mai amplă este lipsa unei politici clare a consiliului privind locurile în care comunitățile de romi, nomazi și alte grupuri care trăiesc în acest mod pot să se stabilească.

Potrivit acestuia, situația este nedreaptă atât pentru comunitățile nomade, cât și pentru cele sedentare, deoarece politica locală relevantă lipsește de la ultima evaluare oficială, realizată în 2011.

John Britt a precizat că responsabilitatea îi revine Consiliului districtual Maidstone, în calitate de autoritate locală pentru urbanism, care trebuie să evalueze necesarul de dezvoltare și să elaboreze un plan local.

Între timp, locuitorii au depus o plângere oficială prin care solicită consiliului să ia măsuri.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Maidstone a declarat: "Înțelegem preocupările exprimate și investigăm atât problemele legate de urbanism, cât și plângerea. În prezent, funcționarii analizează toate dovezile disponibile înainte de a stabili cea mai potrivită măsură. În timp ce aceste investigații sunt în desfășurare, nu ar fi oportun să facem alte comentarii".