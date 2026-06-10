Un gigant IT își va deschide hub la București și caută 150 de specialiști. Centrul va avea rol în operațiunile globale de tehnologie ale grupului, cu servicii în securitate cibernetică, analiză de date, ERP și inteligență artificială, scrie publicația Wall Street .

O mare companie IT vine la București. Caută 150 de specialiști - Shutterstock

Compania Equans caută analiști și ingineri IAM și PAM, arhitecți de securitate cibernetică, analiști de date, dezvoltatori Salesforce, analiști seniori ERP, responsabili cu securitatea informațiilor ERP și analiști de vulnerabilități.

"Am înființat centrul IT la București, în One Cotroceni Park, profitând de amplasarea centrală a complexului și de principiile sustenabile pe care le integrează. Ne bazăm pe numărul mare și în continuă creștere de profesioniști talentați din România, care se dedică inovării", a declarat Irina Ciucioi-Badea, director al Centrului IT Equans România, potrivit sursei citate.

Compania intenționează să construiască în România "o echipă calificată, formată din peste 150 de experți IT specializați în domenii cheie precum securitatea cibernetică, analiza datelor și inteligența artificială".

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Cine este Equans

Equans este o companie din grupul Bouygues, activă în servicii multi-tehnice și soluții pentru tranziția energetică, industrială și digitală. Compania operează în 20 de țări, are aproximativ 83.000 de angajați și a raportat o cifră de afaceri de 18,7 miliarde de euro în 2025.

Activitățile Equans acoperă domenii precum HVAC, refrigerare, protecție împotriva incendiilor, administrarea facilităților, servicii digitale și ICT, electricitate, mecanică și robotică, mai scrie publicația Wall-Street.