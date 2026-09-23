Siegfried Mureşan susţine, de la 12:00, o conferinţă de presă după discuţiile cu partidele

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va susţine o conferinţă de presă la ora 12:00. În acest moment, Mureşan mai are nevoie de 47 de voturi ca să ajungă la Palatul Victoria, dar adevăratul test e negocierea cu Sorin Grindeanu, după ce Biroul Politic Naţional al PSD a votat să nu susţină noul cabinet.

PNL anunţă că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va susţine o conferinţă de presă la ora 12:00. Aceasta va avea loc la Senat, în faţa biroului preşedintelui Senatului.

În această dimineaţă, Mureşan a discutat cu liderii UDMR despre programul său de guvernare. Surse din USR au declarat că UDMR ar fi avut câteva ezitări legate de continuarea demersurilor pentru învestirea guvernului Mureșan, însă vor merge până la capăt alături de colegii cu care sunt, în acest moment, în interimat la guvernare.

Care este poziția UDMR

Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis recent, într-o postare pe Facebook, că Siegfried Mureșan ar trebui să și depună mandatul, dacă nu are o majoritate care să îi asigure voturile necesare învestirii în Parlament.

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"Trebuie să ne uităm și la cifre: PNL, USR și RMDSZ nu au în prezent 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului fără voturile PSD. Dacă la finalul consultărilor se pot număra doar 160-170 de voturi, atunci trebuie luată o decizie. Într-o astfel de situație, nu ar trebui să mai amânăm și să nu cădem într-un vot parlamentar pierdut anterior", a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Până acum, liderii PSD au decis să nu îl susțină pe Mureșan pentru a șefiei executivului, după o ședință de aproape două ore la sediul partidului. Sorin Grindeanu a transmis ulterior că este dispus să discute cu liberalul, dacă va fi contactat.