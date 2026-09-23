Lăcrămioara Perijoc luptă pentru medalie la Europenele de box de la Sofia, LIVE VIDEO în AntenaPLAY 

Lăcrămioara Perijoc este la un pas de a-şi îndeplini obiectivul setat pentru Campionatele Europene de box, competiţie ce se desfăşoară în această săptămână, la Sofia, şi este transmisă LIVE în AntenaPLAY .

Lăcrămioara Perijoc participă la Europenele de box de la Sofia - Facebook/Federaţia Română de Box

Pugilista din România se va duela în faza sferturilor de finală de la Europene cu Esra Kahraman, iar miza este una uriaşă: o medalie pentru România la întrecerea din Bulgaria.

Lupta dintre ultima reprezentantă a României rămasă în concurs şi sportiva din Turcia, de la categoria 57 de kilograme, va avea loc miercuri, fiind a treia programată în sesiunea care va debuta la ora 18.00. Ne aşteptăm ca Perijoc să intre în ring nu mai devreme de ora 18.30.

Perijoc a subliniat că vrea să dea totul pentru a aduce o medalie României, chiar dacă în faţa ei se va afla medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

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"O cunosc din punct de vedere al palmaresului, dar nu am boxat cu ea. E o sportivă destul de bună, dar şi eu sunt la fel. Mă gândesc să-mi fac jocul în ring în faţa adversarei, să fac tot ce trebuie. Cu siguranţă, dacă mie-mi iese tot ce îmi propun, rezultatul va fi unul favorabil. Sunt foarte bine, deşi am simţit presiune, fiind primul meci, am trecut prin aceeaşi perioadă ca la Jocuri, a trebuit să mă ţin foarte tare, de data asta m-am controlat mult mai bine. Am trecut de primul tur, acum aştept doar să mă bat", a spus Perijoc, pentru Antena Sport.

Conform as.ro, românca de 32 de ani are un aur şi un argint la Europene, ea fiind desemnată cea mai bună pugilistă a României în 2022. La Mondiale, ea are un bronz (2022) şi speră să pună mâna pe medalie şi la Jocurile Olimpice. Europeanul reprezintă o nouă rampă de lansare.