Benzina s-a scumpit puternic în România. Creştere de 6,6% în august, cea mai mare din UE după Spania

Preţul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8%, în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025, după un avans de 16,9% în luna iulie şi unul de 13,7% în luna iunie, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Potrivit oficiului european de statistică, în 26 dintre cele 27 de state membre UE, preţul carburanţilor a fost mai mare în luna august 2026 comparativ cu luna august a anului trecut. De asemenea, un număr de 18 state membre au înregistrat creşteri anuale de preţuri la combustibili şi lubrifianţi de peste 20%.

Cele mai mari creşteri de preţuri din blocul comunitar au fost înregistrate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%), Franţa (27,4%) şi România (26,7%). La polul opus, cele mai mici creşteri de preţuri au fost înregistrate în Ungaria (1,3%), Suedia (6,1%) şi Irlanda (11,7%).

În cazul României, creşterea anuală de 26,7% din luna august vine după un avans de 24,2% în luna iulie şi unul de 23,1% în luna iunie.

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De la o lună la alta, consumatorii din UE au văzut cum preţurile la motorină s-au majorat, în medie, cu 8,3% iar cele la benzină au crescut cu 3,3%, în luna august. Aceasta după ce în luna iulie 2026, preţurile la motorină au crescut cu 4,3% şi cele la benzină cu 4,7%, comparativ cu luna iunie 2026.

Potrivit Eurostat, preţurile la motorină au crescut în 26 state membre UE, în luna august 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari creşteri au fost în Cehia (14,3%), Bulgaria (13,5%) şi Luxemburg (12,3%). În schimb, cele mai mici creşteri de preţuri au fost înregistrate în Italia (5,2%) şi România (6,1%).

În ceea ce priveşte preţurile la benzină, 22 ţări au înregistrat scumpiri, trei state membre au înregistrat scăderi de preţuri şi în două ţări preţurile au stagnat în luna august, comparativ cu luna iulie. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Spania (8,2%) şi România (6,6%). Uşoare scăderi ale preţurilor au fost înregistrate în Ungaria (minus 0,6%), Danemarca (minus 0,3%) şi Slovacia (minus 0,1%).