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Video O nouă taxă pentru coletele venite din afara UE. O simplă comandă ar putea costa cu 60 de lei mai mult

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Georgiana Pocol | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 13:48 | Modificat la 08.06.2026, 13:48

De la "Ce ieftin mi se pare!", shoppingul online pe platformele chinezeşti trece la alt nivel pentru buzunarele noastre! Pe lângă cei 25 de lei care trebuie achitaţi, acea taxă logistică relativ nou introdusă, cei care cumpără de pe site-urile asiatice vor mai plăti ceva: o taxă vamală europeană, care este calculată în funcţie de tipurile de produse din colet. Iar schimbarea va veni mai repede decât vă aşteptaţi.

De la 1 ianuarie, coletele care intră în România din afara UE sunt taxate cu 25 de lei pentru operare logistică. Începând cu 1 iulie, se va adăuga şi taxa europeană de 3 euro care nu este neapărat să fie adăugată o singură dată pe colet, ci pe categorii de produse.

Poate costa şi cu 50 sau 60 de lei mai mult decât produsele

De exemplu, dacă într-un colet sunt o bluză de mătăse şi două bluze de lână se consideră a fi două categorii diferite astfel că nu vom plăti 3 euro, ci 6. La fel, dacă un colet conţine haine şi acccesorii, acestea pot fi încadrate la mai multe categorii diferite, iar costul creşte.

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Aşadar, o comandă cu tot cu taxa românească de 25 de lei şi cu taxa europeană poate costa şi cu 50 sau 60 de lei mai mult decât produsele în sine şi transportul.

Georgiana Pocol
Georgiana Pocol
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