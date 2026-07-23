Banca Naţională a României lansează luni, 27 iulie, în circuitul numismatic, o monedă din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu - 150 de ani de la naştere.

Monedă aniversară cu Hortensia Papadat-Bengescu, lansată de BNR. Cât costă și de unde o poți lua - bnr

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă o compoziţie grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach, de Hortensia Papadat-Bengescu, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, stema României, anul de emisiune "2026" şi valoarea nominală "10 LEI".

Reversul monedei redă portretul, numele scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu şi anii între care a trăit aceasta, respectiv "1876" şi "1955".

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

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Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 1.050,00 lei cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese, iar lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Monedele din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu - 150 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României.