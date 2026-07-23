Nu primesc nicio şansă la supravieţuire. Bebeluşi, lăsaţi să moară că nu mai sunt paturi la Marie Curie

Dezvăluire tulburătoare şi revoltătoare a unui reputat medic din Capitală: un bebeluş a murit pentru că nu i s-a găsit un loc la terapie intensivă, într-unul dintre cele mai mari spitale de copii din ţară - „Marie Curie”. Şi nu e tot. În 6 ani, 150 de copii din toată ţara au pierdut lupta cu timpul, pentru că nu s-a găsit un pat liber pentru ei. Şi nici asistente care să-i îngrijească. Abia astăzi, Guvernul a deblocat 22 de posturi de asistenţi pentru Spitalul „Marie Curie”.

Cu tot mai puţini medici şi asistente, secţia ATI de la Marie Curie a trebuit să renunţe la cinci paturi pentru bebeluşii cu afecţiuni grave. Deşi pe lista de aşteptare a unui transfer erau nouă copii. Pentru unul dintre ei, salvarea nu a mai venit niciodată.

"De unul am aflat că a murit, n-am putut să-l luăm. Sunt mai mulţi care mor. Evident că n-au şanse. Evident că nu mai au nicio şansă, pentru că oprim săptămâni în şir internările aici", spune Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei ATI neonatală, Spitalul Marie Curie.

Bebeluşul care a murit în aşteptarea transferului era internat din Constanţa. Şi nu a fost singura victimă a bolilor din sistemul medical. Este ultimul pe „lista ruşinii şi a disperării”, aşa cum o numesc doctorii.

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Spitalul a primit aprobarea de a angaja 22 de asistente

Moartea copilului a deblocat birocraţia la Guvern în ultimul ceas. Astăzi, Spitalul Marie Curie a primit aprobarea de a angaja 22 de asistente, printr-un memorandum special.

"Este nevoie de acest memorandum, dar trebuie să avem şi Guvern cu puteri depline şi un ministru cu puteri depline, pentru că sunt foarte multe reglementări care în această perioadă nu au putut fi promovate de către un ministru interimar", spune Cseke Attila, ministrul Sănătăţii.

Deblocarea posturilor nu înseamnă că problema se va rezolva prea curând la Marie Curie.

"Procesul de angajare durează mult, o lună, două, trei, şase. […] Partea cea mai dureroasă este că personalul educat l-am pierdut. Asta este problema. Niciodată nu vor veni asistenţi educaţi în acest loc să fie aşa cum trebuie", spune Cătălin Cîrstoveanu.

Secţia de terapie intensivă va rămâne cu 22 de paturi

Până când vor fi ocupate posturile, secţia de terapie intensivă va rămâne cu 22 de paturi, în loc de 27.

"Pentru noi, cei care lucrăm aici, este un coşmar. Îl adăugăm acolo. Ca să ştim, să vedem de unde am plecat şi să ştim, să ne doară tot timpul lista aia, asta este ceea ce vrem. De aceea îi enumerăm acolo", mai explică Cătălin Cîrstoveanu.

La celelalte spitale din ţară, posturile rămân blocate.

"Memorandumul care este în analiză este un memorandum care vizează 7.800 de posturi, cu un impact bugetar important, pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an. Trebuie să despărţim o situaţie de criză, imediată, importantă, de situaţia generală", spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit sindicatelor din Sănătate, deficitul de personal la nivelul spitalelor din toată ţara este de peste 25.000 de angajaţi.