Una dintre gările Capitalei a fost demolată bucată cu bucată. Staţia Bucureşti-Progresul a dispărut pentru a face loc unui modern nod de transport.

În locul clădirii inaugurate acum 60 de ani va fi ridicat un nod intermodal care va include o gară modernă şi staţia terminus a Magistralei 4 de metrou extinsă de la Gara de Nord. Plus o parcare Park & Ride pentru maşinile care intră în Capitală şi legătura cu linia feroviară modernizată şi electrificată spre Giurgiu.

Deocamdată au început doar demolările. Aceste lucrări vor fi gata peste doi ani dacă nu vor exista întârzieri. Proiectul este important, va asigura legătura feroviară directă şi rapidă Giurgiu - Ruse - Bulgaria, un traseu cu multe obiective turistice.

În plus, noua magistrală va deveni o axă rapidă de transport care va uni aeroporturile Otopeni şi Băneasa de marile gări ale Capitalei: Gara de Nord şi Progresul.