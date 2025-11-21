O vilă monument istoric construită în 1913 în centrul capitalei se vinde cu 1.500.000 euro

O vilă monument istoric în stil eclectic, ce datează din 1913, se vinde cu 1.500.000 euro pe o platformă imobiliară din România.

O vilă cu statut de monument istoric, construită în 1913, este scoasă la vânzare pentru suma de 1.500.000 de euro. Imobilul este situat pe strada Paris, aproape de Piața Victoriei, într-una dintre cele mai căutate zone rezidențiale din Capitală.

Clădirea are aproximativ 260 de metri pătrați, împărțiți pe două niveluri și dispune de 8 camere. În plus, oferă spații de depozitare în subsolul parțial și în pod, iar în curte există un garaj cu subsol și o cameră deasupra. Casa prezintă elemente decorative de inspirație pariziană și farmecul autentic al perioadei antebelice, îmbinând ornamentele cu un interior generos, potrivit atât pentru rezidență privată, cât și pentru un sediu de firmă sau activități culturale, potrivit Storia. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: brâul sculptat cu motive vegetale, turnul acoperișului cu două fleșe, simboluri florale, încăperile ample și luminoase cu tavane înalte.

Vila a fost restaurată recent, cu păstrarea elementelor originale, inclusiv tâmplăria din lemn, feroneria și ornamentele de fațadă. Stilul arhitectural este Beaux-Arts, o influență venită din Franța, cu decorațiuni inspirate din Antichitatea clasică.

Imobilul poate fi folosit atât ca locuință privată, cât și pentru activități de birou sau culturale. În trecut, clădirea a aparținut mai multor proprietari și a fost extinsă în 1923, potrivit Mediafax.

Proiectul inițial a fost realizat de arhitectul Cristo Sotiriu, cunoscut pentru mai multe lucrări importante în Constanța și București. A fost implicat într-un scandal celebru în epocă, legat de furtul unor bijuterii, dar ulterior a fost exonerat. Cristo Sotiriu fusese angajat de prințesa Elena Kretzulescu să facă unele lucrări și modernizări la palatul și conacele sale. Prințesa, pe atunci călătorea prin oraș intr-un landou decorat cu garoafe roșii, tras de doi cai albi cu hamuri albastre și locuia în palatul de la marginea Cișmigiului, de pe Știrbei Vodă.

Cristo Sotiriu a devenit faimos din cauza implicării sale în jaful bijuteriilor de aur și perle ale prințesei în valoare de 300.000 lei și a altor 400.000 lei. Deși amprentele sale au fost găsite la locul faptei printr-o metodă inovatoare pentru vremea respectivă, în palatul Kretzulescu, până la urmă s-a descoperit că nu fusese vinovat.

