Surse: TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în noiembrie, că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 08:30
Surse: TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA

Potrivit informaţiilor obţinute de profit.ro, decizia este acum de a menţine cota redusă de TVA pentru accest sector menţionat.

Menţinerea cotei reduse de TVA la HORECA a presupus şi consultări cu Comisia Europeană, în contextul în care România este în procedură de deficit excesiv şi a avut anul trecut un deficit bugetar pe standard ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din UE. Pentru anul acesta, deficitul cash (standardul naţional) şi ESA este planificat la 8,4%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

horeca tva taxa comisia europeana finante alexandru nazare ilie bolojan
