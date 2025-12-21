Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să luăm în calcul grăsuţii pregătiţi în casă. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, aşa cum ne aşteptam. Reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate, însă nu şi cele care ajung la 30 de procente sau chiar mai mult.

În bucătării miroase doar a cozonac în aceste zile. Se coace la foc continuu, pentru ca toate comenzile să fie gata până de Crăciun. "Am reţeta de la mama. Cred eu că este cea mai bună reţetă, este cel mai bun cozonac pe care l-am mâncat. Am adaptat-o, în funcţie de cerere şi de preferinţe", a declarat Silvia Ciobanu, reprezentant restaurant.

Ce-i drept, preţurile au mai crescut. "Avem o creştere de 20% faţă de anul trecut. Având în vedere că ingredientele, materia prima şi absolut toate cheltuielile au crescut. Trebuie să ajungem să producem un produs la fel de bun, la un preţ corect. Începe de la 155 de lei, până la 235 de lei", a declarat Ghazaleh Emami, PR industria HoReCa.

"Sunt materii prime care au crescut cu 10%, dar ciocolata a crescut cu 30-40%. Preţurile cozonacilor au crescut undeva cu 5-10%. Îl avem pe cel însiropat, babka, care costă 170 de lei. Avem cozonacul clasic, care este 150 de lei şi are 1,3 kg", spune Cristina Oprea, proprietar cofetărie.

Reprezentanţii industriei de panificaţie spun că majorările sunt justificate. Însă numai până într-un anumit prag. Scumpirile de 30% sau chiar mai mari sunt speculative. Cu tot cu preţurile crescute, cozonacii se vând. Patiseriile pregătesc în acest an nu mai puţin de şapte milioane de bucăţi.

"Suntem la 40-50 de cozonaci per locaţie. În total 130 de cozonaci pe zi, dar vom creşte treptat, cum ne apropiem de Crăciun", a declarat Ghazaleh Emami, PR industria HoReCa. "Este cel mai căutat desert. E tradiţional, acum există şi în mai multe variante. Deci e tot ce îţi doreşti pe masa de sărbători", spune Silvia Ciobanu, reprezentant restaurant.

Cei mai ieftini cozonaci îi găsim în supermarket, acolo unde preţurile pornesc de la 20 de lei. Cine nu-şi permite să cumpere, poate achita în rate. Pe o platformă online, a apărut şi această variantă.

