Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cozonacul cântăreşte mai mult în bugetul de sărbători. Cine nu-şi permite să cumpere poate achita în rate

Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să luăm în calcul grăsuţii pregătiţi în casă. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, aşa cum ne aşteptam. Reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate, însă nu şi cele care ajung la 30 de procente sau chiar mai mult.

de Mădălina Chiţac

la 21.12.2025 , 19:32
Galerie (2)

În bucătării miroase doar a cozonac în aceste zile. Se coace la foc continuu, pentru ca toate comenzile să fie gata până de Crăciun. "Am reţeta de la mama. Cred eu că este cea mai bună reţetă, este cel mai bun cozonac pe care l-am mâncat. Am adaptat-o, în funcţie de cerere şi de preferinţe", a declarat Silvia Ciobanu, reprezentant restaurant. 

Ce-i drept, preţurile au mai crescut. "Avem o creştere de 20% faţă de anul trecut. Având în vedere că ingredientele, materia prima şi absolut toate cheltuielile au crescut. Trebuie să ajungem să producem un produs la fel de bun, la un preţ corect. Începe de la 155 de lei, până la 235 de lei", a declarat Ghazaleh Emami, PR industria HoReCa.

"Sunt materii prime care au crescut cu 10%, dar ciocolata a crescut cu 30-40%. Preţurile cozonacilor au crescut undeva cu 5-10%. Îl avem pe cel însiropat, babka, care costă 170 de lei. Avem cozonacul clasic, care este 150 de lei şi are 1,3 kg", spune Cristina Oprea, proprietar cofetărie.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanţii industriei de panificaţie spun că majorările sunt justificate. Însă numai până într-un anumit prag. Scumpirile de 30% sau chiar mai mari sunt speculative. Cu tot cu preţurile crescute, cozonacii se vând. Patiseriile pregătesc în acest an nu mai puţin de şapte milioane de bucăţi.

"Suntem la 40-50 de cozonaci per locaţie. În total 130 de cozonaci pe zi, dar  vom creşte treptat, cum ne apropiem de Crăciun", a declarat Ghazaleh Emami, PR industria HoReCa. "Este cel mai căutat desert. E tradiţional, acum există şi în mai multe variante. Deci e tot ce îţi doreşti pe masa de sărbători", spune Silvia Ciobanu, reprezentant restaurant. 

Cei mai ieftini cozonaci îi găsim în supermarket, acolo unde preţurile pornesc de la 20 de lei. Cine nu-şi permite să cumpere, poate achita în rate. Pe o platformă online, a apărut şi această variantă.

Mădălina Chiţac
Mădălina Chiţac Like

Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva.

cozonac craciun scumpire
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri economice » Cozonacul cântăreşte mai mult în bugetul de sărbători. Cine nu-şi permite să cumpere poate achita în rate