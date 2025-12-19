Au venit primele facturi la întreţinere, din sezonul rece. Cum era de aşteptat, costurile sunt mari pentru cei racordaţi la sistemele de termoficare. Cu cel puţin 10% în plus plătesc aceştia, faţă de anul trecut. Şi e abia începutul. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei camere ar putea ajunge să plătească şi 600-700 de lei, doar pentru încălzire.

"Luna trecută au fost 2.000 de lei, acum sunt 10.000 de lei pe scară". Asociaţiile de proprietari au primit deja facturile de întreţinere. Cu TVA majorat la energie termică, de 11%. "Partea de încălzire, au fost de 8.000 de lei. Vin bombastic de mari. 8.000 de lei pentru 40 de apartamente", a declarat Elena Găleată, administrator de bloc. "Pentru noiembrie s-a primit factura de 9.200 de lei. Apă caldă şi căldură. Faţă de anul trecut, în aceeaşi lună, e aproape cu 10 milioane mai mult", a declarat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Costurile au urcat cu câteva sute de lei

Pe apartament, costurile au urcat şi cu câteva sute de lei. "Între 300 şi 500 de lei, doar partea de căldură. Un apartamemt cu 3 camere. Iar pentru decembrie, acelaşi apartament, cât ar putea plăti? Să sperăm că nu până la 700, poate avem noroc", spune Elena Găleată, administrator de bloc.

Reporter: Cât v-a venit la întreţinere?

Locatară: 550 de lei. Destul de mare, da ce să facem? Nici nu vreau să mâ gândesc. Vreau să trec peste sărbători mai veselă.

Femeie: A venit 900 de lei. Astea sunt cheltuielile pentru un pensionar.

Locatară: Luna trecută am avut 270.

Reporter: Pentru luna decembrie cât credeţi că o să fie?

Locatară: Dublă, poate chiar şi triplă. Asta pentru o garsonieră.

În marile oraşe racordate la sistemul centralizat, costurile doar pentru încălzire ajung, în lunile de iarnă, la aproximativ 350 de lei pentru o garsonieră, 480 - 550 de lei pentru un apartament cu două camere și peste 650 de lei pentru un apartament cu trei camere. "Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă. Sunt doar perpelite. Dacă pui un pachet de unt pe calorifer, nu se topeşte", spune Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

Plafonarea, în vigoare până pe 31 martie

Este încă plafonat preţul pentru gaze naturale. Plătim, în prezent, 37 de bani pe kWh. Plafonarea însă nu va mai fi pentru mult timp în vigoare, ci până pe 31 martie 2026. După această dată, piaţa devine liberă, aşa că tarifele pentru gaze vor creşte. Creşterea va fi de cel puţin 5%, estimează specialiştii din energie.

