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Orașul în care ANAF vinde o garsonieră cu 13.000 de euro. Prețul, redus cu 50% la a treia licitație

Orașul în care ANAF vinde o garsonieră cu 13.000 de euro. Prețul, redus cu 50% la a treia licitație Orașul în care ANAF vinde o garsonieră cu 13.000 de euro. Prețul, redus cu 50% la a treia licitație - elicitatii.anaf.ro
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 16:53 | Modificat la 01.09.2026, 16:53

Un apartament tip garsonieră, cu o suprafață utilă de 23,34 mp, se vinde în localitatea Costești, județul Argeș. Imobilul se află la a treia licitație, iar prețul de pornire este de 68.500 de lei, adică aproximativ 13.000 de euro.

Imobilul, scos la licitație de ANAF, este identificat în documente oficiale prin Cartea Funciară 80414-C1-U4. Acesta se află pe strada Biserica Nouă, bloc L28A.

Garsoniera este situată într-un bloc cu patru etaje, construit în anul 1978. Are o suprafață utilă de 23,34 de metri pătrați și este decomandată. În ceea ce priveşte blocul în sine, acesta este construit din beton și are structură de rezistență din beton armat.

Preţul garsonierei, redus cu 50% la a treia licitaţie

Imobilul este deja la a treia licitație, preţul său fiind redus cu 50%. Taxa de participare este de 6.850 de lei, iar imobilul este scutit de TVA. 

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Potrivit anunțului postat pe site-ul de licitații online al ANAF, garsoniera a fost evaluată la 137.000 de lei, adică aproximativ 26.000 de euro. Până în prezent, au fost depuse două oferte: una de 69.000 de lei și alta de 75.000 de lei.

Licitația se desfăşoară până pe 6 septembrie, la ora 10:00.

D.C.
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