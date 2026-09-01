O dronă avariată a fost descoperită astăzi, 1 septembrie, pe un câmp din județul Vaslui. Un cioban a fost primul care s-a apropiat și i-a scos firele. Abia apoi zona a fost securizată de autorități - care încearcă acum să afle care este proveniența aparatului de zbor.

O dronă găsită pe un câmp din județul Vaslui a fost detonată controlat, fără incidente, de autorități. Asta după ce inițial un cioban a găsit-o.

Drona a fost găsită pe un câmă de lângă Viișoara, județul Vaslui, localitate aflată la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

Cioban: "M-am dus și i-am scos firele"

"Dimineață eram cu oile și a venit o mașină albă chiar acolo unde a picat drona. Eu nu știam ce e acolo, am coborât cu oile și am venit pe miriște. Și am văzut ceva negru. Când...am văzut drona. Nu văzusem în viața mea. Țiuia și se aprindeau becurile. Am scos firele și s-a oprit.

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Nu știam ce e. Dacă exploda...ce era să fac?! Mă omora! Era ceva greu în tubul acela.

Inițial a venit mașina aceea, nu știu ce era și de unde. S-au dat jos și s-au dus acolo lângă dronă. Au stat vreun sfert de oră, nu m-am uitat la ceas.

Nu erau bucăți foarte mari împrăștiate. Aripile sa zic că una avea un metru și cealaltă tot un metru. Cam cât ciomagul. Aveau numere pe ele. Și niște litere, nu știu de care", a spus ciobanul care a găsit drona.